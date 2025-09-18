São Miguel do Guaporé sedia campeonatos de Pesca Esportiva Feminina e Pesca em Caiaque

Publicada em 18/09/2025 às 08h37
O município de São Miguel de Guaporé será palco do Campeonato de Pesca Feminina e Campeonato de Caiaque, nos dias 20 e 21 de setembro. O governo de Rondônia realiza o evento em parceria com a Prefeitura do município, com o objetivo de valorizar o turismo local e promover as belezas naturais do estado. Os campeonatos acontecerão às margens do Rio Guaporé, reunindo competidores, visitantes e comunidades ribeirinhas.
Com investimentos no valor de R$ 58.200 mil, provenientes de emenda parlamentar estadual, através de Termo de Fomento com a Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Rondônia fortalece seu potencial para sediar grandes eventos, promovendo seus rios e belezas naturais como atrativos turísticos de destaque.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado é uma potência turística na área da pesca esportiva, alinhando desenvolvimento econômico com preservação ambiental. “O governo tem investido no turismo para fortalecer o desenvolvimento, e a pesca esportiva é fundamental, sendo uma das grandes riquezas do estado. Com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão estadual, a atividade é realizada com responsabilidade, preservando nossos recursos naturais e gerando oportunidades para os rondonienses”, ressaltou.
BELEZAS NATURAIS
O evento em São Miguel do Guaporé valoriza a biodiversidade e a beleza natural, com variedades de peixes nativos. O campeonato de pesca feminina integra o projeto do governo de Rondônia Elas Pescando, e já foi realizado também nas regiões de Jaci Paraná, Vale do Guaporé, Pimenta Bueno, Costa Marques e Guajará-Mirim.
Segundo o superintendente da Setur, Gilvan Pereira, a importância do projeto reside em valorizar a potência turística do estado. “O evento marca mais um momento relevante para Rondônia para fortalecer e consolidar o turismo de pesca esportiva, além de representar uma competitividade robusta com outros estados”, destacou.
PREMIAÇÃO
PESCA FEMININA
Maior peixe – Premiação por embarcação
1º Lugar – 1 Motor 15 HP
2º Lugar – 1 Motor 15 HP
3º Lugar – 1 Barco de 5 metros
PESCA DE CAIAQUE
Maior Peixe – Premiação por embarcação
1º ao 10° lugar – 1 Caiaque
