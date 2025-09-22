Samuel Rosa celebra aos 59 anos a chegada de Dora, sua quarta filha

Publicada em 22/09/2025 às 10h33
O cantor Samuel Rosa, de 59 anos, celebrou no último domingo (21) a chegada de sua quarta filha, Dora, fruto do relacionamento com a jornalista Laura Sarkovas, de 32 anos. A notícia foi compartilhada nas redes sociais, onde o vocalista do Skank publicou uma mensagem emocionada para marcar o momento especial.
“Hoje nasceu Dora, pela quarta vez vivenciei das coisas mais belas da vida”, escreveu o músico em um post no Instagram. Ele ainda destacou a data do nascimento, relacionando-a às manifestações contra as PECs da Blindagem e da Anistia: “Seja bem-vinda minha querida filha, e olha, você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país.”
Na sequência, Samuel fez uma declaração de amor à filha e à família: “Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem mas já te amam. E logo logo você saberá, que é só de amor que gente precisa. Te amo.”
Laura também se manifestou em seu perfil, repostando a publicação do marido: “É impossível descrever um portal desses… Não tem nada nem parecido. Bem-vinda, filha. Bem-vinda, Dora. Te amamos muito, muito.”
Além da recém-nascida, Samuel já é pai de Ava, de 1 ano, também do relacionamento com Laura, e de Juliano, 25, e Ana, 21, filhos de seu casamento anterior com Ângela Castanheira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!