Samuel Rosa celebra aos 59 anos a chegada de Dora, sua quarta filha
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/09/2025 às 10h33
Nos acompanhe pelo Google News

O cantor Samuel Rosa, de 59 anos, celebrou no último domingo (21) a chegada de sua quarta filha, Dora, fruto do relacionamento com a jornalista Laura Sarkovas, de 32 anos. A notícia foi compartilhada nas redes sociais, onde o vocalista do Skank publicou uma mensagem emocionada para marcar o momento especial.

“Hoje nasceu Dora, pela quarta vez vivenciei das coisas mais belas da vida”, escreveu o músico em um post no Instagram. Ele ainda destacou a data do nascimento, relacionando-a às manifestações contra as PECs da Blindagem e da Anistia: “Seja bem-vinda minha querida filha, e olha, você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país.”

Na sequência, Samuel fez uma declaração de amor à filha e à família: “Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem mas já te amam. E logo logo você saberá, que é só de amor que gente precisa. Te amo.”

Laura também se manifestou em seu perfil, repostando a publicação do marido: “É impossível descrever um portal desses… Não tem nada nem parecido. Bem-vinda, filha. Bem-vinda, Dora. Te amamos muito, muito.”

Além da recém-nascida, Samuel já é pai de Ava, de 1 ano, também do relacionamento com Laura, e de Juliano, 25, e Ana, 21, filhos de seu casamento anterior com Ângela Castanheira.

 

Samuel Rosa Skank Dora Laura Sarkovas filha de Samuel Rosa nascimento manifestações contra PEC PEC da Blindagem PEC da Anistia Ângela Castanheira
Imprimir imprimir