Samara Felippo diz que foi “vítima do sistema da beleza”, mas hoje prioriza saúde e bem-estar

A atriz e apresentadora Samara Felippo, 46 anos, falou abertamente sobre padrões estéticos e sua relação com os cuidados com o corpo. Em entrevista à Quem, publicada nesta sexta-feira (12), ela revelou que já se submeteu a procedimentos estéticos por pressão social, mas que hoje prefere focar em saúde e bem-estar. Com informações da IstoÉ Gente
“Já fui adepta há uns anos [procedimentos estéticos], quando era muito jovem. Eu me rendi, fui sim vítima desse sistema. Acredito que ainda sou um pouco hoje em dia, mas não faço mais, não quero”, declarou. Ela explicou que atualmente recorre apenas a métodos não invasivos, como aparelhos para estimular colágeno, mas deixou claro que não se submete mais a intervenções agressivas.
Samara contou que treina pensando na longevidade e no desejo de chegar bem aos 80 anos. Segundo ela, a pressão para se manter jovem foi um fardo que aprendeu a superar. “A mulher está muito numa caixinha de ter que ficar jovem para sempre. É uma cobrança cruel. Hoje percebo que é muito mais importante sair dessa caixa e fazer algo que te faça sentir bem consigo mesma”, avaliou.
A artista também ressaltou a importância de discutir abertamente temas como a menopausa, antes pouco debatidos. “Mulheres tinham pouca informação sobre isso. Para os homens também é importante saber o que acontece no nosso corpo — parceiros, filhos, pais”, destacou.
Mãe de Alícia, 16, e Lara, 12, do antigo casamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, o Leandrinho, Samara hoje divide a vida com o humorista e dublador Elidio Sanna, em uma relação aberta. Além da atuação, ela também se dedica como DJ.
