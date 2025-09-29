Rondoniense Sub -15 e Sub -17 tem três jogos com média de 2,6 gols por partida

Publicada em 29/09/2025 às 15h09
A bola rolou para três jogos neste sábado pelo Rondoniense Sub-15 e pelo Sub-17, duas partidas foram no estádio Aluízio Ferreira para os confrontos entre Sport Genus e Brazuca. Os confrontos foram foram equilibrados, uma vitória para cada lado.
No Rondoniense Sub-15 vitória do Sport Genus por 1 a 0, na segunda partida da tarde pelo sub - 17 o Brazuca levou a melhor e com goleada, no primeiro tempo o Brazuca abriu 2 a 0 e na etapa final o Brazuca finalizou a partida vencendo por 4 a 0.
Além dos confrontos na capital, no interior do Estado outra partida movimentou a competição, pelo Rondoniense Sub-15, o estádio Cassolão recebeu o dérbi entre Rolim de Moura e Guaporé, melhor para o Tigre da Zona da Mata que bateu o Guaporé por 2 a 1.
Os primeiros jogos somaram oito gols, uma média de 2,6 por partida. Neste domingo mais jogos movimentam as competições.
