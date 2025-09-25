Rondônia encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com conquistas históricas

Publicada em 25/09/2025 às 09h53
Os Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, entre os dias 9 e 25 de setembro, marcaram a trajetória de Rondônia no esporte escolar nacional. A delegação composta por 190 integrantes, entre atletas, técnicos, dirigentes e profissionais de apoio, competiu em 15 modalidades e encerrou sua participação com resultados expressivos e conquistas inéditas.
No wrestling, os irmãos iranianos que integram a rede estadual de ensino fizeram história: Mohammad Taha Rahmati, de 16 anos, garantiu medalha de prata no estilo greco-romano; enquanto Mahdi Rabibi, de 14 anos, e Amir Abdollahzadeh, de 16 anos, conquistaram o bronze no wrestling livre. Já no vôlei de praia, a dupla formada por Matheus José, 17 anos, e Nicolas Guimarães, 16 anos, ambos da Escola Gonçalves Dias de Ji-Paraná, conquistaram medalha de prata ao enfrentar a equipe do Mato Grosso do Sul na grande final.
Medalhista duplo no badminton
O badminton também colocou Rondônia em destaque. As atletas Lara Rita, 17 anos, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM4); e Lara Michelato, 15 anos, de uma instituição de ensino privada de Ji-Paraná, garantiram medalha de ouro na prova de dupla feminina. Na categoria dupla mista, Lara Rita voltou ao pódio ao lado de Arthur Loose, conquistando a prata. No simples masculino, Arthur Loose, 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias, brilhou e conquistou a medalha de bronze.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os jovens rondonienses demonstraram talento, dedicação e disciplina, competindo de igual para igual com grandes estados do país. “Continuaremos investindo e trabalhando para incentivar o esporte escolar como instrumento de transformação social”, ressaltou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, salientou a importância das conquistas e do trabalho realizado. “Essas medalhas representam não apenas vitórias esportivas, mas também o reflexo do esforço coletivo entre escolas, professores, técnicos e famílias. Rondônia mostra que acredita na juventude e investe em oportunidades que fortalecem o futuro dos nossos estudantes.”
Estudante-atleta da modalidade individual de atletismo
O gerente de esporte escolar da Seduc e chefe da delegação de Rondônia, Marcelo Araujo, destacou o simbolismo do desempenho rondoniense. “Nossos atletas mostraram coragem e espírito de superação em cada modalidade. As medalhas conquistadas são importantes, mas o maior legado é ver Rondônia presente, disputando de igual para igual com grandes centros do país. Esse é um trabalho que fortalece o esporte escolar e a formação cidadã.”
O coordenador de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), Alan Raniere, frisou os avanços do estado. “A participação de Rondônia nos Jogos da Juventude é fruto de planejamento e investimento. O esporte escolar é mais do que resultados: é inclusão, disciplina e oportunidade para jovens talentos. Voltamos com conquistas históricas e a certeza de que estamos no caminho certo para o crescimento do esporte em nosso estado.”
MODALIDADES
Com disputas em modalidades coletivas – como basquete, handebol, voleibol, futsal e vôlei de praia – e individuais, incluindo atletismo, badminton, ciclismo, natação, wrestling, judô, taekwondo, triathlon, tênis de mesa e ginástica rítmica, a delegação rondoniense mostrou diversidade e dedicação. Todo o suporte logístico foi garantido pelo governo de Rondônia, que custeou passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação, além de fornecer uniformes completos para os atletas.
