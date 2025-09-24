Rondônia conquista medalha de ouro, prata e bronze no badminton 

Publicada em 24/09/2025 às 08h30
As estudantes-atletas Lara Rita (17 anos), do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM4), de Ji-Paraná e Lara Michelato (15 anos), da Escola Adventista também de Ji-Paraná, conquistaram na quarta-feira (17), em Brasília, a medalha de ouro na prova de dupla feminina do badminton durante os Jogos da Juventude 2025.
Na categoria dupla mista, Rondônia também subiu ao pódio com a prata conquistada pela parceria entre Lara Rita e Lucas Looser, resultado que reforça a regularidade da equipe estadual nas competição.
Já no simples masculino, o estudante Arthur Losse (17 anos), da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias, em Ji-Paraná, brilhou nas quadras e garantiu a medalha de bronze, ampliando a representatividade rondoniense entre os melhores do país. Badminton é um jogo de raquete e volante jogado em uma quadra por dois jogadores individuais ou por equipes em duplas, modalidade que cresce no cenário esportivo escolar e vem consolidando Rondônia entre os destaques nacionais.
A conquista foi comandada pelos técnicos Luane Posser e Marconi Lessa que celebraram o resultado histórico para Rondônia, com destaque para a dedicação e evolução dos atletas nos treinamentos e nas competições nacionais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da conquista para o esporte rondoniense. “Esses resultados são motivo de orgulho para o nosso estado. Ver nossos estudantes-atletas alcançando o pódio nacional mostra que Rondônia está cada vez mais forte no cenário esportivo e que o investimento em esporte escolar traz frutos significativos”.
O badminton vem se consolidando no estado com apoio de programas de incentivo e da participação de técnicos e professores que têm revelado talentos em competições escolares. Rondônia tem se destacado em modalidades individuais e coletivas, fortalecendo sua presença em competições nacionais.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, ressaltou o papel da preparação dos atletas e da rede de ensino. “O desempenho da delegação nos Jogos da Juventude demonstra o compromisso da educação de Rondônia em oferecer oportunidades de desenvolvimento integral, incentivando os jovens a aliarem os estudos à prática esportiva, conquistando resultados expressivos”.
Atleta Lara Rita em competição
O chefe da delegação de Rondônia e gerente de esporte escolar da Seduc, Marcelo Araújo também comemorou os resultados. “O badminton vem crescendo em Rondônia e essas medalhas comprovam o trabalho de base realizado nas escolas. É gratificante ver o empenho dos técnicos, professores e atletas sendo recompensado em uma competição de nível nacional”.
A atleta Lara Rita comemorou o feito inédito. “Essa medalha é muito especial, porque representa todo o esforço dos treinos e o apoio que recebemos. Estou muito feliz em conquistar o ouro junto com a minha parceira e por representar Rondônia”. Já o atleta Arthur Losse também celebrou o pódio. “Foi uma experiência incrível. Estar no pódio e conquistar essa medalha mostra que valeu a pena todo o trabalho e dedicação. É uma motivação para seguir treinando cada vez mais”.
