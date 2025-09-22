Rolimpíadas reune estudantes de diversas escolas em Rolim de Moura
Por ASSESSORIA
Publicada em 22/09/2025 às 09h09
O espírito olímpico voltou a brilhar em Rolim de Moura com a realização das Rolimpíadas Escolares 2025, que reuniram estudantes de diversas escolas em uma competição marcada por integração e resgate de uma tradição esportiva da cidade.

A competição que ocorreu durante esta semana foi organizada pela prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Autarquia Municipal de Esportes (Amerolim).

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância do envolvimento de toda a comunidade.

“O sucesso das Rolimpíadas mostra que quando a cidade se une em torno do esporte e da educação, o resultado é muito mais do que competição. Estamos felizes por este resgate e agora é lei. As rolimpiadas estão no calendário oficial do nosso município comemora o prefeito”.

O coordenador geral das Rolimpíadas, professor Rodnei Paes, enfatizou o papel fundamental das escolas e das famílias no sucesso do evento.

“O que vimos aqui vai além do esporte. Foi emocionante perceber o envolvimento das direções das escolas, a dedicação dos alunos e a presença constante dos pais, especialmente na categoria pré-mirim. Esse é o verdadeiro espírito das Rolimpíadas: união, incentivo e alegria compartilhada por toda a comunidade escolar.”

Resultados finais das competições:

Futsal Pré-Mirim Masculino

1º Cora Coralina

2º Balão Mágico

3º Maria de Fátima

Futsal Pré-Mirim Feminino

1º Maria de Fátima

2º Francisca Duran

Futsal Mirim Masculino

1º João Batista Dias

2º Valdecir Sgarbi Filho

3º Cora Coralina

Futsal Mirim Feminino

1º Valdecir Sgarbi Filho

2º Francisca Duran

3º Maria de Fátima

Futsal Infantil Masculino

1º Francisca Duran A

2º Francisca Duran B

3º José Veríssimo B

Queimada Pré-Mirim Masculino

1º Balão Mágico

2º Maria de Fátima

Queimada Pré-Mirim Feminino

1º Balão Mágico

2º Maria de Fátima

Queimada Mirim Masculino

1º Valdecir Sgarbi Filho

2º José Veríssimo

3º Dionísio Quintino

Queimada Mirim Feminino

1º Dionísio Quintino

2º Valdecir Sgarbi Filho

3º João Batista

A prefeitura comemorou o sucesso do evento e reafirmou o compromisso com a educação e o esporte em Rolim de Moura.

