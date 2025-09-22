Publicada em 22/09/2025 às 09h09
O espírito olímpico voltou a brilhar em Rolim de Moura com a realização das Rolimpíadas Escolares 2025, que reuniram estudantes de diversas escolas em uma competição marcada por integração e resgate de uma tradição esportiva da cidade.
A competição que ocorreu durante esta semana foi organizada pela prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Autarquia Municipal de Esportes (Amerolim).
O prefeito Aldo Júlio destacou a importância do envolvimento de toda a comunidade.
“O sucesso das Rolimpíadas mostra que quando a cidade se une em torno do esporte e da educação, o resultado é muito mais do que competição. Estamos felizes por este resgate e agora é lei. As rolimpiadas estão no calendário oficial do nosso município comemora o prefeito”.
O coordenador geral das Rolimpíadas, professor Rodnei Paes, enfatizou o papel fundamental das escolas e das famílias no sucesso do evento.
“O que vimos aqui vai além do esporte. Foi emocionante perceber o envolvimento das direções das escolas, a dedicação dos alunos e a presença constante dos pais, especialmente na categoria pré-mirim. Esse é o verdadeiro espírito das Rolimpíadas: união, incentivo e alegria compartilhada por toda a comunidade escolar.”
Resultados finais das competições:
Futsal Pré-Mirim Masculino
1º Cora Coralina
2º Balão Mágico
3º Maria de Fátima
Futsal Pré-Mirim Feminino
1º Maria de Fátima
2º Francisca Duran
Futsal Mirim Masculino
1º João Batista Dias
2º Valdecir Sgarbi Filho
3º Cora Coralina
Futsal Mirim Feminino
1º Valdecir Sgarbi Filho
2º Francisca Duran
3º Maria de Fátima
Futsal Infantil Masculino
1º Francisca Duran A
2º Francisca Duran B
3º José Veríssimo B
Queimada Pré-Mirim Masculino
1º Balão Mágico
2º Maria de Fátima
Queimada Pré-Mirim Feminino
1º Balão Mágico
2º Maria de Fátima
Queimada Mirim Masculino
1º Valdecir Sgarbi Filho
2º José Veríssimo
3º Dionísio Quintino
Queimada Mirim Feminino
1º Dionísio Quintino
2º Valdecir Sgarbi Filho
3º João Batista
A prefeitura comemorou o sucesso do evento e reafirmou o compromisso com a educação e o esporte em Rolim de Moura.
