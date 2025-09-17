Rolim de Moura resgata tradição com retorno das Rolimpíadas Escolares

Publicada em 17/09/2025 às 08h42
As Rolimpíadas Escolares estão de volta em Rolim de Moura e, além de resgatar uma das maiores tradições esportivas do município, a competição será transformada em lei, passando a integrar definitivamente o calendário oficial de eventos da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Aldo Júlio durante a cerimônia de abertura realizada na manhã desta terça-feira (16), no Ginásio de Esportes Emerson Scheubauer, que reuniu centenas de alunos, além de autoridades locais.
Resgate histórico
Idealizada pelo professor José Roberto de Maio Godoy e outros pioneiros da educação física, a primeira edição das Rolimpíadas ocorreu em 1985 e, ao longo dos anos, transformou-se em um evento regional, reunindo escolas de municípios vizinhos como Santa Luzia, Alta Floresta, Novo Horizonte e Espigão do Oeste. Professores que participaram da criação e da consolidação da competição foram homenageados durante a solenidade.
Escolas participantes
Nesta edição, participam 11 instituições educacionais, sendo dez da rede municipal e a Escola Estadual Maria Comodolli Lira, envolvendo cerca de 350 alunos-atletas em diversas modalidades esportivas. O estudante Éverton Gabriel Alves da Silva, do 9º Ano A da Escola Polo José Veríssimo (Linha 176), conduziu a Chama Olímpica e acendeu a Pira Olímpica, em um ato que simboliza o renascimento dos jogos e emocionou todos os presentes.
Durante a cerimônia, o prefeito Aldo Júlio destacou que a competição será transformada em lei, passando a integrar o calendário oficial do município. “Estamos resgatando uma tradição que marcou a história da nossa cidade. As Rolimpíadas não representam apenas o esporte, mas também a integração, a disciplina e a cidadania. Por isso, estamos enviando à Câmara Municipal o projeto que transforma este evento em lei, garantindo que ele faça parte definitivamente do calendário de Rolim de Moura.”
O secretário de Educação, Wander Barcelar, ressaltou a importância da união entre esporte e educação. “O esporte é uma ferramenta essencial no processo educacional. Ele ensina valores de convivência, respeito e trabalho em equipe, além de fortalecer o aprendizado. As Rolimpíadas são a prova de que a integração entre escola e esporte contribui para formar cidadãos mais preparados e conscientes.”
O coordenador geral da competição, Rodnei Paes, emocionou-se ao lembrar o início do evento. “As Rolimpíadas nasceram há quatro décadas, fruto do sonho e da dedicação de professores e alunos. Hoje, ao ver essa retomada, sentimos que o espírito daquela época está vivo novamente. É um resgate histórico que traz consigo a memória de tantos que ajudaram a construir esse legado.” Já o presidente da Autarquia de Esportes, Willian Zanetti, reforçou o compromisso com o futuro da competição. “Nosso papel é garantir que o esporte continue a ser um instrumento de transformação social. A volta das Rolimpíadas mostra que Rolim de Moura valoriza suas tradições e aposta no talento dos nossos jovens . Vamos trabalhar para que essa competição cresça ainda mais nos próximos anos.”
