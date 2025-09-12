Rogério e Scheid precisam se movimentar; e Confúcio articula nominata a federal com Lando, Vinícius Miguel e Sobrinho

Publicada em 12/09/2025 às 09h34
Cada decisão contribui para a construção do nosso caminho
CARO LEITOR, as escolhas e decisões diárias moldam a nossa vida. Cada decisão contribui para a construção de uma vida estável ou de caos. Quando transformamos nossa vida num caos, é importante refletir sobre as escolhas que nos levaram à autossabotagem. Neste caso, as inconsistências comportamentais provenientes da autossabotagem podem, sim, destruir a sua vida inteira e colocar em risco ou colocar no lixo toda a sua vida profissional e toda a sua vida pessoal. Falta à pessoa que se autossabota compreender o senso do eu, como dizia o filósofo Sócrates: “conhece-te a ti mesmo”. E você muito provavelmente nunca pensou sobre quem é você. Seja sincero comigo, você já se perguntou quem é você? Daí você vai me responder: tenho 29 anos, sou empresário; sou um médico, tenho 30 anos, eu sou um político, tenho 34 anos, eu sou da região norte do Brasil. Isso não é você, são características. Quero simplesmente que você pense um pouco além do automatismo imediato que as pessoas ficam fazendo no dia a dia sobre o seu eu. Assim, para não se autossabotar e transformar a sua vida num caos, reflita na pequena frase do poeta Pablo Neruda: “Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências.”
Você
Você sabe quem você é de verdade? Vamos lá. Você é uma pessoa impulsiva? Você se considera carinhoso? Você se considera uma pessoa raivosa? Você é introvertido ou você extrovertido? Você é empático? Você é uma pessoa atenciosa ou é uma pessoa mais egoísta?
Focar
Você é uma pessoa que tem uma leve dificuldade de atenção, você não consegue prestar muito bem a atenção nas coisas ou demora mais tempo para entrar no momento de atenção. Consequentemente, você demanda de uma necessidade de atenção, de um ajuste para você conseguir focar no seu trabalho ou focar no seu estudo que respeite esse traço de quem é você.
Caos
O primeiro passo para você conseguir não se autossabotar é de fato compreender quem é você. Para entender o seu eu, precisa fazer uma reflexão profunda e se autoanalisar, principalmente, refletindo das escolhas que deixaram a sua vida num caos.
Assumir
Falando em caos, assumir a responsabilidade pelo caos é um ato de coragem e um reconhecimento do próprio poder de mudar. Fazer novas escolhas pode ser desafiadora, mas é também um caminho para a autonomia, a resiliência e a realização pessoal plena.
Autossabotagem
Quem é capaz de se autoanalisar se coloca à frente de um número gigantesco de pessoas que simplesmente estão vivendo no automático e consequentemente vão continuar com esses comportamentos que geram percepção de autossabotagem. Neste caso, requer pensamentos e comportamentos mais racionais.
Racionais
Falando em comportamentos racionais, o voto incoerente do ministro Luiz Fux do STF absolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e condenando os demais envolvidos na trama golpista, foi para proteger os seus investimentos nos EUA, a família e os amigos que operam no direito e a possibilidade de entrar no jogo eleitoral para uma vaga ao Senado ou governo do estado do Rio de Janeiro.
Caminho
Político do baixo clero no Congresso Nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) teve uma oportunidade única na vida para sair coroado da vida pública como um grande estadista quando foi eleito para presidente da República. Entretanto, procurou o caminho mais difícil e tortuoso por se autossabotar o tempo todo.
Democracia
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos oficias do Exército Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Mauro Cid, do ex-chefe da Marinha Almir Garnier, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e doe ex-chefe da Abin, Alexandre Ramagem, acusados de tramarem contra a democracia é um fato histórico e um duro recado para quem tramar contra a abolição do Estado democrático de direito.
Homenagem
A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tramar contra a democracia é uma homenagem à memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse último era sádico e torturador no Regime Militar – não poupou nem crianças. Por sua vez, Ustra é tido como ídolo do Clã Bolsonaro.
Deus
Falando em ídolo, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um recado para os políticos que usam a palavra de Deus em vão no discurso e no jogo do poder. Na verdade, usam Deus para pregar o ódio e a violência para quem pensa e vive de forma diferente. Culpa-lhes como se fossem os responsáveis por todos os males da sociedade e dividem a sociedade entre maus e bons.
Protagonismo
Com a condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) envolvido na trama golpista, à direita no Brasil tem agora a oportunidade de assumir o seu protagonismo e deixar de seguir a reboque da extrema-direita. Neste caso, a direita precisa apresentar um projeto de desenvolvimento nacional, colocando todos no orçamento.
Conhecimento
Já a extrema-direita deverá recorrer ao nome do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro ou da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ambos do PL, para herdar o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas falta a Eduardo e à Michelle conhecimento profundo de políticas públicas, de economia, relações diplomáticas e dos Brasis, ou seja, da nossa continentalidade para enfrentar o presidente Lula (PT-SP) no debate e nos palanques.
Movimentar
Falando em capital político, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o pré-candidato a senador, agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), precisam se movimentar no território político para as eleições do próximo ano para não perder espaços na corrida eleitoral para os demais candidatos ao Senado.
Revelou
No encontro que tivemos ontem com o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), ele revelou que o MDB pode abrigar as principais lideranças da esquerda na nominata de deputado federal. Tal nominata poderia contar com os nomes de Amir Lando (MDB), Prof. Herbert Lins (MDB), Célio Lopes (PDT), Vinicius Miguel (PSB), Roberto Sobrinho (ex-PT), Anselmo de Jesus (PT), Vilma Alves (MDB), Fran Kaxarari (MDB) e Alessandra da Fetagro (PT).
Sacolinha
O governo se movimenta para pagar pesadas multas eleitorais. Neste caso, fornecedores estão sendo contactados para colaborar com a sacolinha da coleta de ofertas para quitar os débitos com a Justiça Eleitoral.
Festival
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para apoiar a realização do Fest Rolim – Festival de Gastronomia e Música, um dos eventos mais esperados do calendário cultural do município, em parceria com o Governo de Rondônia.
Realidade
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) prometeu entregar mais de 2 mil títulos de regularização fundiária urbana na capital. Léo disse que foram entregues mais de mil títulos desde a sua chegada no Prédio do Relógio em janeiro desse ano. Agora é acelerar para transformar o sonho da escritura em realidade.
Queiroz
A SEINFRA da Prefeitura de Porto Velho atendeu pedido de providências do vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos-Porto Velho) no sentido de realizar operação tapa-buracos no bairro Cohab. A ação é resultado da atuação parlamentar de Queiroz mediante presença constante junto a população porto-velhense.
Davino
O presidente da Comissão de Saúde e líder do Governo na Câmara Municipal de Guajará-Mirim, vereador Davino Serrat (União Brasil-Guajará-Mirim), vem se destacando pelas ações para melhorar o atendimento em saúde da população da Pérola do Mamoré. Davino conseguiu se reinventar politicamente e faz uma atuação parlamentar voltada para quem mais precisa.
Sério
Falando sério, refletir sobre nossas escolhas e consequências possibilita identificar comportamentos autossabotadores e buscar tomar decisões racionais proativas. Desse modo, podemos transformar o caos em uma vida mais ordenada e estável, sem parecer uma montanha-russa. Encontrar-se em uma situação caótica pode ser desanimador, mas também oferece a oportunidade de crescimento e transformação pessoal.
