Roger Moreira detona reality musical da Globo: “Totalmente forçado!”

Publicada em 01/09/2025 às 09h44
O cantor Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, usou as redes sociais para disparar críticas contra o reality “Estrela da Casa”, exibido pela Globo e apresentado por Ana Clara Lima. Para o músico, as apresentações são artificiais e não conseguem estabelecer conexão com o público. Com informações do IG Gente.
“Ninguém pediu minha opinião sobre o Estrela da Casa da Globo, mas eu vou dar mesmo assim. É a opinião de um artista com mais de 40 anos de estrada e uns 60 de música”, escreveu Roger. Ele afirmou que não tem nada contra os competidores, mas avaliou que a atração prioriza estética em vez de conteúdo. “Não adianta toda essa coisa fake de roupas brilhantes, superprodução e balés ensaiados”, destacou.
O cantor classificou as performances como “ególatras”. “Olha como eu danço! Olha como eu canto! Olha como eu sinto! Ninguém tem conexão com o público, nem olham para ele. Totalmente forçado!”, criticou.
Em outro momento, reforçou a ausência de autenticidade entre os participantes. “Tem artista rouco, gago, com língua presa, artista que se veste como um mendigo, mas todos eles têm algo que não vi em nenhum dos competidores: personalidade, carisma, arte. Não basta o glacê, tem que ter o bolo. E o recheio. Fica a dica”, concluiu.
