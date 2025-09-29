Rodrigo Faro rebate Carlinhos de Jesus no Dança dos Famosos: “Estou no meu limite”

Publicada em 29/09/2025 às 09h44
O apresentador Rodrigo Faro protagonizou um momento de tensão com o coreógrafo Carlinhos de Jesus durante o Dança dos Famosos, exibido neste domingo (28) pela TV Globo. Avaliado na lambada, Faro ouviu críticas sobre a condução da parceira e, principalmente, sobre a falta de movimento dos quadris.
Carlinhos destacou que o apresentador deixou de conduzir a bailarina em um giro e reforçou a importância da ação do condutor no ritmo. Em seguida, chamou a atenção para a performance corporal:
— “Você não soltou o quadril. Solta esse quadril, rapaz!”, disse o jurado.
Rodrigo Faro respondeu de forma direta:
— “Tô no limite do que eu consigo, Carlinhos. Meu bumbum é legal... juro, é o que consigo entregar! Estou tentando fazer o meu melhor, ouvindo todos os conselhos.”
Apesar da justificativa, Carlinhos atribuiu nota 8.7 ao apresentador.
Para aliviar o clima, a bailarina Ana Botafogo, também jurada, elogiou a evolução de Faro desde a última apresentação.
— “Você já se soltou, teve melhora. Claro que ainda há ajustes, mas achei muito boa a conexão entre você e sua professora”, avaliou, também dando nota 8.7.
