Rodrigo Cintra recebe presidente da FFER Heitor Costa e garante curso de arbitragem em Rondônia

Publicada em 16/09/2025 às 11h55
O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF Rodrigo Cintra recebeu nesta manhã o presidente da FFER Heitor Costa, no encontro Cintra garantiu o curso de arbitragem previsto para o segundo semestre de 2025, "eu gostaria de convidar todos vocês a nos acompanhar o nosso trabalho da arbitragem sem fronteiras que estará em Rondônia nos dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro será incrível, porque nós estamos visitando os Estados, treinando e conhecendo os árbitros para a gente poder designar melhor e também pensando na próxima geração, temos revelações saindo de todos os Estados inclusivede Rondônia, será um prazer estar com todos vocês em Rondônia", afirmou Cintra.
O presidente da FFER Heitor Costa concluiu que o curso da arbitragem sem fronteiras em Rondônia será uma grande oportunidade para todos, "a presença do Cintra em Rondônia com sua equipe, mostra que esse momento é muito importante para o futebol do Estado, está ai uma grande oportunida para quem sonha ou deseja ser um grande árbitro e se destacar nas principais partidas do futebol brasileiro, fique atento nos dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro", concluiu Heitor Costa.
A CBF a nível nacional e a FFER em Rondônia, tem investido no desenvolvimento da categoria, seja com qualificação, com projetos como o Arbitragem Sem Fronteiras, ou na busca pela tecnologia que torna o jogo mais justo.
O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, define a missão do árbitro como “árdua” "o árbitro vive sempre uma missão muito árdua, muito difícil no dia a dia. Ter o reconhecimento, mesmo que a profissão ainda não seja institucionalizada, estamos trabalhando, cunduzindo o projeto Arbitragem Sem Fronteiras, em sua quinta edição. Para nós é um prazer enorme cumprir mais essa missão", disse Cintra, destacando que nunca houve tanta atenção à categoria no futebol nacional como agora.
