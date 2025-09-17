Rodada 23 do Brasileirão; Quartas da Libertadores; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 17/09/2025 às 08h40
Rodada 23 do Brasileirão Betano. Quartas de final dos torneios continentais. Tabelinha Rondoniense: vôlei sub-16 e Jogos da Juventude são destaques.
Brasileirão: sábado paulista de vitórias. No domingo, São Paulo venceu, Fla disparou. Gabigol decidiu e Cruzeiro vira sobre o Bahia. Libertadores: Racing venceu e leva vantagem sobre o Vélez. Monumental pronto para River e Palmeiras. Flamengo ganha reforços. Fluminense vacila no fim e se complica na Sul-Americana.
Brasileirão Betano - O sábado foi verde e amarelo para os paulistas no Brasileirão. O Palmeiras goleou o Internacional por 4 a 1, com show de Vitor Roque, autor de três gols. O Mirassol surpreendeu ao bater o Grêmio por 1 a 0 fora de casa e entrou no G4. Já o Corinthians venceu o Fluminense no Maracanã, também por 1 a 0, somando pontos importantes para se afastar da parte de baixo da tabela.
Na rodada de domingo (14) do Brasileirão, o São Paulo foi o destaque paulista ao bater o Botafogo por 1 a 0 no MorumBIS e colar no G6. Santos e Bragantino ficaram no empate, contra Atlético-MG e Sport. Já o Flamengo mostrou força: venceu o Juventude por 2 a 0 fora de casa e abriu vantagem na liderança com 50 pontos, deixando o rival gaúcho ainda mais afundado na zona de rebaixamento.
Na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu na frente, mas viu o Cruzeiro reagir e vencer por 2 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão. Sinisterra empatou e Gabigol brilhou no fim com um golaço, garantindo a Raposa na vice-liderança com 47 pontos, atrás apenas do Flamengo. O Bahia perdeu a invencibilidade em casa e caiu para quinto lugar.
Libertadores - O Racing largou na frente nas quartas da Libertadores ao vencer o Vélez por 1 a 0, no José Amalfitani. O gol solitário saiu no segundo tempo, com Adrián Martínez, garantindo vantagem aos visitantes. Agora, o Vélez precisa vencer em Avellaneda para seguir vivo. A decisão será na terça-feira (23), no El Cilindro.
O Monumental de Núñez recebeu os últimos ajustes para o duelo de hoje (17), às 20h30, entre River Plate e Palmeiras, pelas quartas da Libertadores. Com expectativa de 82 mil torcedores, o estádio foi preparado com manutenção e testes de gramado. O River treinou no local, enquanto o Verdão chegou a Buenos Aires com força quase total. Clima de decisão promete noite quente na Argentina.
O Flamengo terá retornos importantes contra o Estudiantes, na quinta (18), no Maracanã. Léo Ortiz volta, após suspensão, Bruno Henrique está recuperado de incômodo muscular e Varela, deve ser opção. Já Jorginho, Alex Sandro e Pulgar seguem fora. Mesmo com desfalques, o Rubro-Negro aposta nos reforços para largar na frente nas quartas da Libertadores.
Sul-Americana - O Fluminense segurava bem o Lanús fora de casa, mas aos 44 do segundo tempo sofreu gol no contra-ataque e perdeu por 1 a 0, pelas quartas da Sul-Americana. No jogo de volta, no Maracanã, o Tricolor precisará vencer por dois gols para avançar direto, ou levar a decisão para os pênaltis caso vença com diferença de um gol. Marcelino Moreno marcou o gol argentino, após erro defensivo do Flu em escanteio a seu favor.

Rondônia brilha no Brasileiro Sub-16 de Vôlei. Irmãos dão bronze a Rondônia nos Jogos da Juventude. Amanda brilha no ciclismo nos Jogos da Juventude
Vôlei - A Seleção Feminina Sub-16 de Rondônia garantiu vaga na elite nacional ao terminar em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, em Saquarema. O destaque ficou por conta de Sabrina Monteiro, de Vilhena, eleita a melhor ponteira da competição. Com elenco jovem e promissor, o time atingiu a meta de seguir entre os melhores do país e agora já projeta novos desafios para 2025.
Jogo da Juventude - Rondônia comemora nos Jogos da Juventude 2025. Os irmãos Mahdi Rabibi (14) e Amir Abdollahzadeh (16), de Ji-Paraná, conquistaram medalhas de bronze no wrestling em Brasília. Vindos do Irã há menos de um ano, eles já representam o estado com destaque. Além das conquistas, Rondônia segue firme em 14 modalidades e mostra sua força no cenário escolar nacional.
A estudante-atleta Amanda de Souza, de 17 anos, do Colégio Tiradentes de Guajará-Mirim, conquistou o 4º lugar na prova de resistência do ciclismo nos Jogos da Juventude 2025, em Brasília. Em sua última participação no torneio, Amanda mostrou garra e reforçou o potencial do ciclismo rondoniense. O resultado confirma o trabalho da atleta e do técnico Fredson Martins, que seguem firmes na busca por novas conquistas.
