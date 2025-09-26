Rocha ainda sem palanque definido; Afilhados de Cristiane e Maurício à espera do DER; e Congresso no compasso da desordem

Publicada em 26/09/2025 às 09h11
O Congresso Nacional pode se chamar de carnaval a picaretagem
CARO LEITOR, o comportamento do Congresso Nacional atual se assemelha a um carnaval fora de época, ou seja, uma micareta. Nesse carnaval, conta com o bloco da farra das emendas Pix sem controle e sem fiscalização, usadas para compra de apoios de lideranças locais nos municípios. O outro bloco de arrasto é dos bandoleiros a serviço do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e seus foliões golpistas e lacradores de redes sociais. Em face disso, o Congresso Nacional só trabalhou esse ano exclusivamente com a causa desses dois blocos, a emenda Pix e a Anistia aos envolvidos na trama golpista. Em face disso, outros temas de grande relevância para a grande maioria do povo brasileiro, a exemplo da nova tabela do Imposto de Renda, continuam sem votação. Nas comissões e na CPMI do INSS, o grito dos foliões se resume a bate-boca para lacrar em redes sociais e ganhar likes. Nenhum outro tema avança e vai adiante, os representantes políticos do Congresso Nacional atual representam a desordem, o caos e a bandalheira em detrimento dos interesses sociais da grande maioria do povo brasileiro.
Revisores
O Congresso Nacional atual poderia funcionar como revisores de leis, ou seja, mudanças no Código Penal, Florestal, Aviação Civil, desburocratização da máquina pública e outros temas relevantes para o país.
Obedece
A derrubada de vetos presidenciais obedece rigorosamente aos mesmos objetivos dos congressistas do centrão e da extrema-direita. Neste caso, a atuação parlamentar é voltada para os interesses dos blocos da farra da emenda Pix e do bloco de arrasto dos bandoleiros pró-anistia.
Disfarce
Falando em atuação parlamentar, ainda existem as pautas sem disfarce, a exemplo da PL da Blindagem e da Anistia. Neste caso, parlamentares da extrema-direita convocam entrevistas coletivas para assumir que, sim, é isso mesmo o que queremos, e daí? Demonstram não existir mais compromisso com a causa pública e o bem comum.
Zanin I
Anos após embates na Lava-Jato, o ministro Cristiano Zanin do STF julgará o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). O caso envolve suposta prática de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, decano da Corte. O julgamento ocorrerá na 1º Turma do STF na próxima semana.
Zanin II
Como dizia a ex-presidente Dilma Rousseff (PT-MG), o mundo não dá voltas, ele capota. Cristiano Zanin era advogado de Lula (PT-SP) na Lava-Jato, que foi vítima da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Agora Lula é presidente, Zanin ministro do STF e Moro é réu. O jogo virou!
Cavou
Falando em Dilma Rousseff (PT-MG), em recente declaração, afirmou que: “A direita tradicional, a direita neoliberal, cavou a sua própria tumba, seu túmulo quando ela saiu de uma posição democrática e passou para uma posição golpista.”
Adiou
Falando em túmulo, com o aumento da popularidade do presidente Lula (PT-SP) por conta dos devaneios do Clã Bolsonaro e atuação política desastrada da extrema-direita, como previ, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), adiou suas pretensões de disputar a presidência da República nas eleições de 2026.
Articula
Diante da desistência anunciada de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) de enfrentar o presidente Lula (PT-SP) nas eleições do próximo ano, a direita articula a candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) ou Romeu Zema (Novo-MG). Sobrou para a extrema-direita o nome de Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Intensifica
Segundo aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) pediu para o filho fechar a boca para não o prejudicar ainda mais, mas o filho intensifica os ataques ao STF e ao país. Neste caso, Bolsonaro perdeu o controle sobre os filhos. Inclusive, áudios vazados revelaram Eduardo xingando com desrespeito o pai.
Reforçar
Falando em Bolsonaro, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) estará amanhã em Ji-Paraná amanhã (27) a partir das 09h no Espaço Vera Cruz. Michelle vem para o evento do PL Mulher no sentido de reforçar apoio às candidaturas majoritárias do senador Marcos Rogério e do agropecuarista Bruno Scheid ao Senado, ambos do PL.
Sozinho
Falando em reforçar, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), pré-candidato a senador declarado, segue com seu bloco do “Eu Sozinho”. Ou seja, Rocha não dá sinais de construção de um grupo coeso para sucedê-lo no Palácio Rio Madeira e pavimentar a sua vitória a uma das cadeiras ao Senado.
Definir
O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) precisa definir quem estará dividindo palanque ao seu lado nas eleições do próximo ano, ou seja, o candidato a governador e o companheiro de chapa ao Senado.
Dobradinha
Como companheiro de chapa ao Senado, como são duas vagas, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) pode alinhar dobradinha com a deputada federal Sílvia Cristina (PP-Ji-Paraná) ou com a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho), essa também disputará uma vaga ao Senado.
Ganhar
Alinhando com a deputada federal Sílvia Cristina (PP-Ji-Paraná), o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) pode ganhar um importante apoio na região central do estado. Já com a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho), reforçaria seus votos na capital e contaria com um grande apoio logístico para campanha.
Matemática
Contudo, a matemática do poder não fecha com três candidatos ao Senado num único palanque disputando duas vagas, ou seja, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), a deputada federal Sílvia Cristina (PP-Ji-Paraná) e a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho). Alguém vai pular desse bloco do “Eu Sozinho”.
Cabeças
Falando em Carvalho, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) não mexeu nas cabeças do DER, SEDEC e SEJUCEL. Neste caso, a indicação seria do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), como acertado entre Rocha, Maurício e o presidente nacional do União Brasil, advogado Antônio Rueda. Esse último atravessa um inferno astral.
Cotado
Douglas Lopes, atual adjunto da SEAGRI e afilhado político da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho), estava cotado para assumir a Direção-Geral do DER, tendo como adjunto Diego Muniz, ex-secretário adjunto de Obras da gestão Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) e afilhado político do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho).
Esperando
Douglas Lopes e Diego Muniz, afilhados políticos da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho) e do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), deverão continuar com cara de paisagem esperando a publicação da portaria de nomeação para assumir o comando do DER.
Nomeação
O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) só deverá entregar o comando do DER aos afilhados políticos da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho) e do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), quando sair sua nomeação como presidente estadual da federação União Progressista -UP.
Ampliando
O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) não só atua em defesa dos interesses da sua categoria, a Polícia Civil. Ribeiro tem ampliado o seu mandato para os municípios do interior, o reflexo foi a eleição de 9 vereadores aliados nas eleições municipais passadas.
Intensifica
Além do interior, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) intensifica o seu apoio a eventos esportivos e culturais na capital e no interior. Por último, Ribeiro foi um dos apoiadores da 12º Edição da Festa das Nações, promovida pela Igreja das Nações em Porto Velho.
Inverno
O “jardim de inverno” do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) não conseguiu “sugar” as águas pluviais das primeiras pancadas de chuvas, anunciando a chegada do “tempo das águas” nas ruas paralelas à Avenida Rio Janeiro. A solução para o problema é macro drenagem ou “piscinão subterrâneo”.
Piscinão
O piscinão subterrâneo é um reservatório de detenção para controle de enchentes, que armazena o excesso de água da chuva para evitar alagamentos, como o projeto da piscina da Norte-Sul no município de Campinas, pertencente ao estado de São Paulo.
Conquistar
Com vontade de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia, o vereador Dr. Gilber Mercês (PL-Porto Velho) intensifica a busca de apoios no interior. Recentemente, Gilber fechou importantes apoios com lideranças políticas locais de Ouro Preto D’Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal.
Agro
O primeiro suplente de vereador do PL, Dione Berto (PL-Porto Velho), leva ao ar no seu programa Momento Agro pela News TV, o secretário da SEMAGRIC de Porto Velho, Rodrigo Ribeiro. Esse último vai apresentar um relato dos projetos tocados pela SEMAGRIC na extensa área rural da nossa capital.
Sério
Falando sério, por que a atual legislatura no Congresso Nacional chegou a este nível de degradação? O comportamento atual da grande maioria dos nossos congressistas é desafio para dissertação de mestrado e teses de doutorados. Ou não. Estamos vendo tão somente o retrato fiel do voto do eleitor brasileiro. A nova política, é claro, confirma e amplia o carnaval parlamentar com temas distantes dos reais interesses do povo brasileiro.
