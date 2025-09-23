Rita Cadillac revela mágoa com Zezé Di Camargo: “Levou para outro lado”

Publicada em 23/09/2025 às 10h40
Convidada do programa No Alvo, exibido pelo SBT na segunda-feira (23), Rita Cadillac relembrou momentos marcantes de sua trajetória e surpreendeu ao revelar uma mágoa envolvendo o cantor Zezé Di Camargo. A ex-chacrete contou que a situação começou com uma brincadeira, mas acabou sendo mal interpretada e mudou a relação entre os dois.
Segundo Rita, Zezé frequentava sua casa no início da carreira, quando ainda não havia alcançado sucesso. “Ele ia lá como amigo – porque nunca tive nada com ele – e eu brincava sobre a altura, dizia que era mais alta”, recordou.
O mal-estar, segundo ela, aconteceu anos depois, já com o cantor consagrado. “Quando o encontrei novamente, brinquei perguntando se ele tinha crescido. Ele respondeu que agora podia entrar no shopping por conta própria. Mas não foi nesse sentido que perguntei”, explicou.
Rita Cadillac destacou que esse episódio foi a única mágoa que carregou em sua vida. “Ele levou para outro lado. Quando você está por baixo e alguém te apoia, quando está por cima deveria continuar sendo amigo. Sempre tentei ser assim. Se um dia estive em cima e agora estou embaixo, penso que lá na frente posso subir de novo. E quem pisa em alguém por estar por cima, um dia também pode cair”, refletiu.
A artista concluiu dizendo que procura manter princípios de sinceridade e amizade. “É isso que eu levo para a vida: ser correta, amiga e sincera”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!