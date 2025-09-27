Revista aponta Wagner Moura como favorito ao Globo de Ouro 2026 por “O Agente Secreto”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/09/2025 às 10h19
Nos acompanhe pelo Google News

A revista norte-americana Variety divulgou nesta quinta-feira (25) suas previsões para o Globo de Ouro 2026 e destacou o ator baiano Wagner Moura como um dos principais nomes na categoria de Melhor Ator em Drama. Ele é cotado pela atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

O desempenho do brasileiro pode repetir o feito de Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama em janeiro deste ano pelo longa Ainda Estou Aqui.

O formato da premiação, que divide os prêmios de atuação entre Drama e Comédia/Musical, também favorece Moura. Concorrentes de destaque como Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra) estão inscritos na categoria de Comédia/Musical, abrindo espaço na disputa de Drama.

Ainda assim, o ator enfrentará concorrentes de peso, como Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido), Dwayne Johnson (Coração de Lutador – The Smashing Machine) e Daniel Day-Lewis (Anemone).

Além da categoria de Melhor Ator, O Agente Secreto pode ser lembrado em Melhor Roteiro, também assinado por Mendonça Filho, e Melhor Filme de Língua Não Inglesa. No entanto, a Variety não coloca a produção brasileira como favorita nessas disputas.

Os indicados ao Globo de Ouro serão anunciados em 8 de dezembro, e a 83ª edição da cerimônia está marcada para 11 de janeiro.

 

Wagner Moura O Agente Secreto Kleber Mendonça Filho Variety Globo de Ouro 2026 Melhor Ator em Drama Fernanda Torres Timothée Chalamet Leonardo DiCaprio Daniel Day-Lewis
Imprimir imprimir