Revista aponta Wagner Moura como favorito ao Globo de Ouro 2026 por “O Agente Secreto”

Publicada em 27/09/2025 às 10h19
A revista norte-americana Variety divulgou nesta quinta-feira (25) suas previsões para o Globo de Ouro 2026 e destacou o ator baiano Wagner Moura como um dos principais nomes na categoria de Melhor Ator em Drama. Ele é cotado pela atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.
O desempenho do brasileiro pode repetir o feito de Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama em janeiro deste ano pelo longa Ainda Estou Aqui.
O formato da premiação, que divide os prêmios de atuação entre Drama e Comédia/Musical, também favorece Moura. Concorrentes de destaque como Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra) estão inscritos na categoria de Comédia/Musical, abrindo espaço na disputa de Drama.
Ainda assim, o ator enfrentará concorrentes de peso, como Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido), Dwayne Johnson (Coração de Lutador – The Smashing Machine) e Daniel Day-Lewis (Anemone).
Além da categoria de Melhor Ator, O Agente Secreto pode ser lembrado em Melhor Roteiro, também assinado por Mendonça Filho, e Melhor Filme de Língua Não Inglesa. No entanto, a Variety não coloca a produção brasileira como favorita nessas disputas.
Os indicados ao Globo de Ouro serão anunciados em 8 de dezembro, e a 83ª edição da cerimônia está marcada para 11 de janeiro.
