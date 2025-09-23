Republicanos poderá ter chapa completa nas Eleições 2026, expectativa de melhoria na aviação comercial em Rondônia, MP-RO alerta para uso de veículos publicitários

Publicada em 23/09/2025 às 14h00
Parceria – O partido Republicanos, presidido em Rondônia pelo deputado Alex Redano (Ariquemes), que também é presidente da Assembleia Legislativa (Ale), caso se confirme o que se comenta nos bastidores, terá chapa forte para as eleições gerais de outubro do próximo ano, quando serão reeleitos e eleitos de presidente da República a deputados estaduais, menos prefeitos e vereadores, que foram reeleitos e eleitos em 2024 e têm mandatos até 2028, caso a legislação eleitoral permaneça a mesma. O ex-presidente do MDB em Rondônia, deputado federal Lúcio Mosquini estaria se preparando para filiação ao Republicanos, que deverá ocorrer na janela partidária (seis meses antes das eleições) do próximo ano. Mosquini formaria uma forte dupla com o deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos), que formata uma candidatura a uma das duas vagas ao Senado em 2026. Mosquini é um deputado com uma extensa folha de bons serviços prestados ao Estado e não teria muitas dificuldades para a reeleição.
Parceria II – Também se comenta nos bastidores da política rondoniense, que Mosquini tem intenções de disputar a sucessão estadual, missão já bem mais difícil. Caso Alex Redano concorra à reeleição e saiba utilizar o enorme instrumento eleitoral que tem em mãos, a presidência do legislativo estadual, certamente terá sucesso, além da importância para Camargo e Mosquini. É importante lembrar, que Redano deve rever muita coisa, pois na sua reeleição em 2022, quando também estava presidente da Ale-RO, foi o sexto mais bem votado (19.549 votos). A expectativa era bem maior pela sua facilidade em praticar a política na sua essência, desde o período em que foi vereador e presidente da Câmara em Ariquemes. Comenta-se nos bastidores a possibilidade de Alex Redano concorrer a governador, mas é assunto para ser analisado com maiores detalhes em futuro não muito distante. É importante lembrar, que as convenções para escolha dos candidatos às Eleições 2026 serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto do próximo ano. Faltam pouco mais de 9 meses.
Aviação – Desde meados de junho de 2023 que Rondônia tem sérios problemas com a aviação comercial. Azul, Gol e Latam reduziram os voos, o preço das passagens estão com valores abusivos, fora da realidade regional e nacional, além da falta de assentos devido à restrição de voos. Esta semana o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou a compra pela Latam Airlines de 74 aeronaves E 195-E2 da empresa brasileira Embraer. Segundo Costa Filho, “nos Estados Unidos, de 100% da aviação, 50% é operada com aviões da Boeing; na França, 48% com Airbus; e no Brasil, apenas 12% com a Embraer. Então criamos o Fundo Nacional de Aviação Civil-FNCA. A Latam anunciou a compra de até 74 novos aviões e vai fortalecer a aviação brasileira, criando novos destinos, ampliando nossa rota com a América do Sul”. Com a utilização do Fundo a Gol e Azul, por exemplo, devem fortalecer suas operações em breve na região. Rondônia certamente será favorecido com as empresas (Gol e Azul) investindo na compra de aviões brasileiros com apoio do Governo federal.
Combustíveis – A cartelização no preço dos combustíveis não é novidade em Porto Velho. Nos cerca de 300 estabelecimentos na capital rondoniense, os preços da gasolina, diesel e etanol tem diferenças de centavos. Há exceções como no Atacadão, empresa que revende alimentos, e tem um posto de combustíveis, mas nos demais, não. Concorrência não existe. O consumidor de Porto Velho é o 4º no ranking nacional. É o etanol mais caro entre as capitais brasileiras. Na maioria dos postos-revendedores em Porto Velho, o litro de etanol está acima de R$ 5,00, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), após pesquisa realizada no período de 7 a 13 deste mês. A média em Porto Velho é de R$ 5,27, valor abaixo somente de Rio Branco (AC), R$ 5,29; Macapá (AM), R$ 5,48; Goiânia (GO). Em média, abastecer um tanque de etanol de 50 litros custa R$ 70 a mais em Porto Velho. É o fim da rosca...
Veículos – Importante, necessário, apesar de obvia a recomendação do Ministério Público (MP) estadual, direcionado a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) sobre a utilização de veículos de publicidade de forma correta, técnica, objetiva e imparcial, não para favorecimentos político, partidário ou pessoal, para se evitar problemas futuros. Segundo o alerta do MP-RO, ausência de critérios explícitos pode abrir espaço para práticas irregulares “ferindo os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência”. Também sugere estabelecimento de critérios técnicos e objetivos para autorizar o uso dos veículos de publicidade e transparência na divulgação dos atendimentos, controle e fiscalização permanentes para evitar desvio de finalidade, proibição expressa de uso para fins pessoais, políticos ou eleitorais, para se evitar medidas judiciais cabíveis. Que a recomendação também seja aos demais órgãos públicos (Executivo e Legislativo) estaduais e municipais.
Respigo
Na quarta-feira (24) a Escola do Legislativa (EL), da Assembleia Legislativa (Ale), realizará o Café com Terapia tendo como tema Primeiro a Mente, Depois a Vida, a partir das 15h, no plenarinho 2 da Ale-RO. A palestrante Brysa Soares, psiquiatra, abordará os temas, Porque a Saúde Mental é Prioridade, Impacto no Trabalho, Impacto na Vida Social, O Custo de Não Cuidar, Como Começar a Cuidar +++ Membros do diretório municipal do MDB de Pimenta Bueno elegeram na última semana em convenção municipal a Comissão Provisória Municipal tendo como presidente a vereadora Renata Brasil com a presença do secretário geral do diretório regional, José Luiz Lenzi. “Assumo com dedicação esta responsabilidade e reafirmo meu empenho em arregimentar os correligionários para que, em breve, possamos consolidar o Diretório Municipal de forma forte e representativa, à altura da história e da importância do MDB em nosso Estado”, disse Renata em seu pronunciamento, após a posse +++ A deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP entregará R$ 500 mil, via emenda parlamentar, à Associação de Pais e Amigos do Autista-AMA de Porto Velho na quarta-feira (24). A solenidade será na sede da entidade na capital, com os recursos sendo disponibilizados para contratação de profissionais capacitados em diversas áreas, para atender as 144 pessoas que compõem a entidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!