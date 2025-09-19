Republicanos em Rondônia é “puxadinho” dos Carvalho; Fatura do lixo pode recair sobre Tezzari; Lula pode vencer no 1º turno

Publicada em 19/09/2025 às 08h25
Presidente Lula e senadores reagem contra a PEC da Blindagem
CARO LEITOR, parlamentares da direita, da extrema-direita e da esquerda votaram favoráveis à vergonhosa PEC da Blindagem. Essa matéria obteve 353 votos favoráveis contra 134 na Câmara dos Deputados, a exigência era de 308 para aprovação. No caso da esquerda, alguns parlamentares do PT, PDT, PSB, Solidariedade e Cidadania entregaram os votos à PEC da Blindagem, demonstrando existir um acordo de bancada para aprovação da matéria polêmica. A PEC da blindagem, em resumo, exige autorização prévia por voto secreto do Congresso Nacional para que o Supremo Tribunal Federal possa processar criminalmente deputados e senadores. Além disso, fim de flagrante para parlamentares e foro privilegiado para presidentes de partidos. Porém, senadores reagiram e já anteciparam o voto contrário a PEC da Blindagem. O presidente Lula (PT-SP), também reagiu contrário a aprovação da PEC da Blindagem. Contudo, observei que o bolsonarismo comprou a agenda do deputado federal Artur Lira (PP-AL) em relação a blindagem prévia nas investigações das emendas Pix, ou seja, parlamentares da extrema-direita estão sendo inocentes úteis para os parlamentares do centrão em troca de apoio para aprovar a famigerada anistia para os envolvidos na trama do golpe e do 8 de janeiro.
Avançou
O ministro Flávio Dino avançou com julgamento de emendas Pix no STF após aprovação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados. Dino pediu que AGU e PGR se manifestem em três ações que discutem regras para a execução de emendas Pix dos parlamentares.
Investigar
O ministro Flávio Dino do STF manda investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), parlamentares bolsonaristas e os filhos de Bolsonaro no que diz respeito à CPI da Pandemia da Covid-19. A decisão ocorre em meio à ofensiva da Câmara dos Deputados contra o STF com a PEC da Blindagem.
Recado
Falando em STF, o ministro Flávio Dino afirmou que o deputado não pode exercer o mandato de forma remota. Dino não falou o nome de Eduardo Bolsonaro, mas foi um duro recado para quem está fora do país trabalhando diuturnamente contra a nossa soberania nacional.
Fala
A fala do Ministro Flávio Dino do STF em relação ao exercício do mandato eletivo remotamente foi proferida na decisão do caso do deputado federal Chiquinho Brasão (União Brasil-RJ) cassado por ausência e desejava reaver o mandato. Chiquinho foi acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do seu motorista Anderson Gomes (2018).
Ligação
A Polícia Federal fez a maior operação da história contra o PCC e a Faria Lima. A PF apontou ligação do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, com um dos investigados. Além de Ciro, a PF incluiu o presidente nacional do União Brasil, advogado Antônio Rueda, como suspeito de ser dono de aeronaves usadas pelo PCC.
Assassinato
Como estudei o livro “O Processo” de Franz Kafka e “Assassinato de Reputação” de Romeu Toma Júnior, inclusive fui vítima de um cárcere político e assassinato de reputação, é preciso parcimônia para fazer qualquer pré-julgamento nessa suposta ligação do senador Ciro Nogueira e o Advogado Antônio Rueda com o PCC.
Reputação
O senador Ciro Nogueira e Antônio Rueda lideraram a formação da federação partidária União Progressista – União Brasil e PP, se tornando o maior bloco parlamentar no Congresso Nacional. Por sua vez, pressiona e tensiona o governo do presidente Lula (PT-SP) por cargos, contratos e liberação de emendas. Daí não me causa estranheza se estão sendo vítimas de assassinato de reputação.
Pesquisa
Com todo esse cenário nebuloso na política em escala nacional e o presidente Lula (PT-SP) navegando em mares revoltosos, pesquisa Quaest divulgada ontem (19), trouxe recados para o Palácio do Planalto e a oposição em relação à opinião dos brasileiros no tocante a popularidade do governo, do presidente, do julgamento do golpe e da anistia.
Erros
O levantamento da pesquisa Quaest mostra a recuperação da popularidade do presidente Lula (PT-SP) e continua liderando eventuais cenários de 1º e 2º turno nas eleições do próximo ano, com possibilidade de vencer no primeiro turno. Neste caso, os erros estratégicos do Clã Bolsonaro e da direita, a reboque da extrema-direita, entregarão a reeleição de Lula como previ em colunas pretéritas.
Flores
Em contato com a coluna, o deputado federal Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes) disse que o mérito da PEC da Blindagem já tinha sido votado, daí o seu voto foi para uma emenda ao projeto. Entretanto, votar na emenda de um projeto de lei significa votar no projeto inteiro.
Disputa
Indagado sobre a disputa pelo comando do Republicanos em Rondônia, o deputado federal Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes) revelou que existe uma disputa entre o deputado Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil – Porto Velho). Neste caso, o deputado Lúcio Mosquini (MDB-Jaru) disputa também o comando da legenda no âmbito estadual.
Influência
O deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) por estreitar laços de amizades com lideranças partidárias e parlamentares no Congresso Nacional, conquistou um nível de influência que lhe permite dominar em Rondônia o Republicanos e a federação União Progressista – União Brasil e PP.
Deixou
Para quem não lembra, o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) deixou na mão o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, nas eleições municipais de 2024. Pereira apareceu na live do Republicanos de apresentação da nominata de vereadores e confirmação da ex-deputado federal Mariana Carvalho – irmã de Maurício, como candidata da legenda a Prefeitura de Porto Velho.
Vexame
A ex-deputado federal Mariana Carvalho foi dormir como candidata a prefeita de Porto Velho pelo Republicanos e acordou no último dia do prazo de filiação, filiada ao partido União Brasil. Um vexame público no âmbito municipal e estadual para o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, após participar da live com Mariana e Maurício como candidata a prefeita pela legenda.
Domínio
O deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) exerce domínio no comando partidário do Republicanos e da federação União Progressista – União Brasil e PP. Porém, ele está mais próximo de Antônio Rueda e não tem projetos para o Republicanos, principalmente após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciar sua desistência de não concorrer à Presidência da República.
Puxadinho
O Republcianos em Rondônia continuará sendo um puxadinho da família Carvalho, alijando do processo político lideranças de relevância histórica da legenda, a exemplo do deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes). No caso do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-Jaru), ele provou nas eleições de 2022 que sabe construir nominata de deputado federal salvando o MDB - o que interessa às legendas. Já o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), é voo de galinha.
Estranheza
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) mergulhou de cabeça na nova onda do marketing político. A princípio causa estranheza para o eleitor e para quem faz a mídia tradicional. Já para os eleitores da geração “nem, nem” e “TikTok”, provoca reações e liga sua imagem política a esse eleitor igual catarro em parede.
Missão
O vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho), está com uma missão difícil nas suas mãos, ou seja, ser o presidente da Comissão de Transição do Contrato de Coleta do Lixo no âmbito da Câmara Municipal de Porto Velho.
Fatura
Caso a nova empresa contratada para coleta de lixo na capital não consiga entregar o serviço com eficiência e eficácia, a fatura não será cobrada apenas para o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), mas para o vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho).
Sério
Falando sério, foi vergonhoso e vexatório o vídeo postado pelo deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), justificando o seu voto na PEC da Blindagem. O voto de Pedro envergonha a memória do seu pai Eduardo Campos e do seu avô Miguel Arraes. Já a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) manteve a sua coerência e explicou nas suas redes sociais o sentido real da PEC da Blindagem. Vale a pena conferir os dois vídeos e fazer a leitura dos comentários dos seguidores.
