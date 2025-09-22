Ratinho ataca Junior Lima após grito político em show: “não tem talento como a irmã”

Publicada em 22/09/2025 às 10h38
O apresentador Ratinho criticou duramente o cantor Junior Lima após o músico se posicionar contra a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, durante apresentação no festival The Town 2025. A fala de Junior repercutiu e acabou sendo alvo de comentários do comunicador em seu programa de rádio, exibido na última sexta-feira (19).
Ratinho afirmou que o irmão de Sandy não possui o mesmo talento da cantora e desmereceu sua trajetória. "Lamentavelmente, ele não tem talento como a irmã. Primeiro, ele tentou ser roqueiro, os roqueiros não o quiseram. Roqueiro não gosta de sertanejo", declarou. Na sequência, acrescentou: "Ele nunca cantou, quem canta é a Sandy. Ele tem um grupo, que é uma b***, mas tem. Falou bobagem."*
O apresentador também recordou episódio de sua carreira nos anos 1990, quando interferiu em negociações de um sequestro envolvendo o irmão da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, fato do qual já admitiu arrependimento.
Ainda durante o programa, Ratinho reiterou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e destacou que diversos nomes do sertanejo também se alinharam ao político, como Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima, Chitãozinho e Leonardo. "A maioria dos sertanejos entraram na campanha política a favor do Bolsonaro. Eu também. Nós perdemos a eleição, mas vejam como são as coisas. Os sertanejos são criticados", afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!