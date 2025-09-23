Raimundos celebra convite para abrir os cinco shows do Guns N’ Roses no Brasil

Publicada em 23/09/2025 às 15h07
O Guns N’ Roses anunciou que terá o Raimundos como banda de abertura em sua nova passagem pelo Brasil. O grupo brasileiro estará presente em todas as cinco apresentações da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, marcada para outubro e novembro.
Os shows acontecem em 21 de outubro em Florianópolis (Área Externa da Arena Opus), 25 de outubro em São Paulo (Allianz Parque), 28 de outubro em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski), 31 de outubro em Cuiabá (Arena Pantanal) e 2 de novembro em Brasília (Arena BRB).
“Abrir para a banda que me fez ser rockeiro”, escreveu o baterista Caio Cunha, do Raimundos, ao celebrar o anúncio em publicação nas redes sociais.
Além da participação especial, a expectativa é de grande público em todas as apresentações, já que os ingressos começaram a ser disputados desde a abertura da pré-venda.
