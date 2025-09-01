PT não elege federal há 15 anos em Rondônia; reeleição de Confúcio corre risco; e Mosquini com pé no Republicanos

Publicada em 01/09/2025 às 08h42
Partidos de esquerda e centro-esquerda têm dificuldade para encontrar candidatos competitivos para disputar mandatos de deputado federal e estadual
CARO LEITOR, na coluna de sexta-feira passada (29), analisamos os partidos com acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e ao Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (FAFP) em escala nacional, bem como apresentamos os milhões disponíveis para as legendas investir em candidaturas majoritárias e proporcionas. Em face disso, a federação UP – União Brasil e PP, Federação Fé Brasil – PT/PCdoB/PV, PSD, MDB e Republicanos possuem valores significativos para atrair candidatos a deputados federais e estaduais na escala estadual para as eleições do próximo ano. Considerando Rondônia como um estado de eleitores conservadores e de maioria de extrema-direita, a Federação Fé Brasil – PT/PCdoB/PV e o MDB mesmo com muito recursos financeiros disponíveis, tem dificuldade para encontrar candidatos competitivos para disputar o mandato de deputado federal e estadual por conta da ligação direta ao governo Lula III. Diante desse cenário, a federação Fé Brasil – PT/PCdoB/PV, corre o risco novamente de não eleger deputados federais e o MDB, pela primeira vez na sua história em Rondônia, ficará sem cadeira no Congresso Nacional.
Rejeição
O MDB atualmente faz parte da base aliada do presidente Lula (PT-SP) e briga para indicar o candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por ele nas eleições de 2026. Em Rondônia, Lula conta com grande rejeição, mesmo contando com um vasto legado de obras e investimentos no âmbito estadual.
Sofre
O MDB estadual segue sob a presidência do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), que já assumiu publicamente a defesa do presidente Lula (PT-SP) e do seu legado para Rondônia. Em face disso, sofre forte rejeição por parte de eleitores da direita e ataques constantes da extrema-direita.
Risco
Não será fácil para o MDB construir uma nominata de deputados federais e estaduais para as próximas eleições por conta dessa forte ligação no âmbito nacional com PT e o presidente Lula (PT-SP). Tal ligação coloca em risco a reeleição do próprio senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes).
Ensaiou
Sabidamente, o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-Jaru), já está com um pé no partido Republicanos para disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados. Mosquini ensaiou uma candidatura majoritária ao governo nas eleições de 2026, mas não conseguiu passar da faixa de largada.
Complicado
A disputa para a Câmara de Deputados e Assembleia Legislativa de Rondônia está com um cenário complicado para deputados que buscam a reeleição. Dirigentes partidários caçam novas lideranças políticas com potencial de votos para reforçar a nominata de deputados federais e estaduais.
Cartas
Nos bastidores da Assembleia Legislativa, comenta-se que a federação União Progressistas - União Brasil e PP, deve contar com oito deputados estaduais buscando a reeleição. Neste caso, quem dará as cartas serão os presidentes estaduais das legendas, em consenso com o presidente da referida federação partidária no âmbito estadual.
Consenso
Falando em consenso, o União Brasil no âmbito estadual é presidido pelo ex-secretário chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves - irmão do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho), o PP, pela deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná). Já a federação União Progressistas será presidida pelo governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil – Porto Velho). Daí a pergunta: haverá consenso entre esses dirigentes partidários?
Proeza
No PSD, os deputados estaduais Laerte Gomes (PSD-Ji-Paraná) e Cássio Góis (PSD-Cacoal), serão os pontas de lança da legenda nas eleições do próximo ano. O desafio será buscar nomes competitivos com potencial de votos para completar a nominata. Neste caso, o PSD pode repetir a proeza de eleger três deputados estaduais novamente.
Barrados
A briga por vaga será no PL do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Os deputados estaduais e vereadores da legenda não querem deixar disputar pela legenda quem não seja bolsonarista raiz. Neste caso, parlamentares e candidatos que desejam se filiar à legenda para buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa, serão barrados na convenção.
Republicanos
O partido Republicanos conta com o deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) na ponta de lança da nominata da referida legenda. A legenda deverá contar ainda com um candidato a deputado estadual da Igreja Universal – essa última, dona do partido, bem como de vereadores da capital e do interior para completar a nominata.
Conhecido
O pré-candidato a governador, ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), buscando ganhar capilaridade eleitoral no interior, marcou presença na 7ª edição da Festa do Leite em Nova Mamoré. Hildon tem como maior desafio eleitoral tornar o seu modo de governar conhecido para o eleitor interiorano.
Leite
Falando em Festa do Leite, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) marcou presença na 7ª edição da Festa do Leite em Nova Mamoré. Rogério é amigo do prefeito Marcélio Brasileiro e, conta com o apoio do edil para buscar a reeleição ao Senado nas eleições do próximo ano.
Presença
Os deputados estaduais Jean de Oliveira (MDB-Porto Velho), delegado Lucas Torres (PP-Buritis), Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) e a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil-Porto Velho), também marcaram presença na 7ª edição da Festa do Leite em Nova Mamoré. Os parlamentares têm destinado emendas parlamentares para obras de infraestrutura do município em voga, bem como investimentos na área da Saúde e Educação.
Destinou
Para decepção da oposição, a deputada estadual Taissa Souza (Podemos-Guajará-Mirim), dividiu palanque com o prefeito Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré) durante toda a 7ª edição da Festa do Leite em Nova Mamoré. Taissa destinou emenda parlamentar através da SEJUCEL, para patrocinar a realização de importante evento turístico na Região de Fronteira entre o Brasil e a Bolívia.
Queijo
A 7ª edição da Festa do Leite em Nova Mamoré contou com expositores de lojas especializadas agronegócio, shows com artistas locais e nacional, concurso leiteiro, escolha da rainha, barracas de comidas típicas, e a principal atração, apresentação do queijo muçarela com 555 quilos no encerramento da festa, simbolizando o maior da Região Norte do país.
Agro
O primeiro suplente de vereador do PL, agropecuarista Dione Berto, comanda o programa Momento Agro na News TV exibido nas manhãs de sábados pelo Jornal Eletrônico News Rondônia. A última edição contou com a participação do empreendedor José Bueno que deu uma aula do mercado da pecuária de corte no âmbito estadual.
Sério
Falando sério, o Partido dos Trabalhadores – PT, em Rondônia, a última vez que elegeu deputado federal foi no pleito eleitoral de 2010, de lá para cá, não consegue mais conquistar votos suficientes para conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados. Já ao Senado, a última vez foi no pleito eleitoral de 2002, com a vitória da ex-senadora Fátima Cleide (PT-Porto Velho). Essa, foi derrotada para deputada federal nas eleições de 2022, não por falta de votos, mas por conta da legenda não ter atingido o quociente eleitoral.
