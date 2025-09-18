Projeto social financiado por multas judiciais leva aulas de Karatê a mais de 30 jovens

Publicada em 18/09/2025 às 10h17
O projeto “Karatê para a Juventude”, executado pela Liga Rondoniense de Karatê Shotokan (Lirka), é uma iniciativa viabilizada com recursos oriundos de penas pecuniárias, no valor de mais de R$ 83 mil, destinados em 2024 pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (Vepema) de Porto Velho.
Segundo o professor Daniel Picanço, responsável pelo projeto, os resultados superaram as expectativas. “Conseguimos manter de forma consistente 36 jovens, que se dedicaram intensamente e hoje já representam Rondônia em competições estaduais e nacionais”, explicou.
Neste ano, a Vepema de Porto Velho lançou mais um edital para inscrição de projetos sociais, como parte dessa política pública do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Cada comarca do estado abre seus próprios editais, permitindo a inscrição de entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os recursos são provenientes de multas aplicadas em processos criminais, revertendo em benefício direto para a comunidade.
O “Karatê para a Juventude” é um exemplo da boa destinação dos recursos pagos por pessoas que respondem processos judiciais criminais. A ação já atendeu mais de 60 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, moradores da zona sul da capital. As atividades incluem treinamentos regulares, exames de graduação, participação em campeonatos e ações comunitárias. O projeto também alcançou destaque internacional: oito atletas disputaram o Open das Américas, em São Paulo, evento que reuniu nove países e 29 federações.
Para garantir o desenvolvimento das atividades, os recursos foram aplicados de forma transparente na compra de kimonos, equipamentos de proteção, sacos de pancada, um boneco de impacto (B.O.B.), climatizador e bebedouro, além de materiais de treino.
Mesmo após o encerramento do financiamento, a Lirka conseguiu manter um núcleo ativo de mais de 30 alunos. “A credibilidade conquistada abriu portas. Recebemos apoio de famílias, da comunidade e até da iniciativa privada, que ajudaram com passagens, lanches e inscrições em competições”, destacou o professor Daniel.
Os jovens seguem em treinamento e já se preparam para competições internacionais em 2026, incluindo campeonatos mundiais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!