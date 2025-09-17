Projeto de Jiu-Jitsu em Porto Velho recebe visita do deputado Luís do Hospital

Publicada em 17/09/2025 às 10h23
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital visitou, na noite de segunda-feira (15), o Projeto Social Jesus Campeão Absoluto, iniciativa que há cerca de oito anos atua na formação de crianças e adolescentes por meio do esporte e da fé cristã. A sede do projeto está localizada no bairro Igarapé, em Porto Velho, e atualmente atende 50 alunos entre 5 e 15 anos.
Idealizado em uma conversa entre o professor Cristiano Guedes e Wescley Campos, o projeto nasceu com o propósito de trabalhar valores como disciplina, respeito e caráter. A ferramenta escolhida para isso foi a arte marcial Jiu-Jitsu, que se tornou um canal de inclusão social e de transformação de vidas.
Durante a visita, Dr. Luís do Hospital destacou a importância de iniciativas comunitárias que oferecem oportunidades a crianças e adolescentes. “Projetos como este mostram o quanto o esporte é capaz de resgatar sonhos, ensinar valores e abrir caminhos para o futuro. É uma ação que merece apoio e reconhecimento”, afirmou.
O deputado tem se destacado pela atuação no setor, destinando emendas para fortalecer projetos esportivos em diversos municípios de Rondônia, com a convicção de que o esporte é um instrumento de cidadania, saúde e oportunidade para crianças e adolescentes.
