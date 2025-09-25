Professores garantem apoio técnico e emocional aos atletas nos Jogos da Juventude

Publicada em 25/09/2025 às 09h12
A delegação de Rondônia, composta por 190 integrantes, participa dos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília. O evento reúne atletas de todo o país e reforça a importância do suporte oferecido pelos professores de educação física, que atuam não apenas na preparação física e tática, mas também no acompanhamento emocional dos estudantes-atletas. A equipe de Rondônia conta com a atuação de profissionais de diferentes modalidades.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o suporte técnico e emocional dos professores é parte essencial para que o estado esteja bem representado em uma competição nacional dessa grandeza. “Trabalhamos para que os atletas tenham estrutura e condições adequadas de competir em igualdade com outros estados”, salientou.
Conforme a técnica de ginástica rítmica de Porto Velho, Francimeyre Mari, o preparo vai além da execução de movimentos. “O atleta precisa estar preparado fisicamente e psicologicamente, pois na competição pode acontecer uma forte descarga de adrenalina, entre outros fatores que podem interferir na performance, mas com o suporte do profissional indicado e o incentivo com palavras positivas, o atleta compreende que o desejo de cumprir a missão é mais forte que a dor”, ressaltou a profissional.
SUPERAÇÃO
Durante as competições, muitas vezes é preciso adaptar o movimento para que o atleta se sinta mais seguro. Ser atleta, então, é aprender a superar obstáculos todos os dias, com garra e determinação, e isso servirá para toda a vida.
O professor de vôlei de praia, Alvanei Fornel, de Ji-Paraná, destacou a relevância do trabalho docente no esporte escolar. “A atuação do professor de educação física em competições vai além de simplesmente passar instruções durante as partidas. Construímos de forma significativa o desenvolvimento social e emocional dos nossos alunos-atletas, promovendo a autoestima e a confiança.”
Atleta de taekwondo recebendo orientação no intervalo da competição
Já no taekwondo, o técnico de Porto Velho, Juan Aldunate, frisou a abrangência do trabalho realizado. “O papel do técnico vai muito além da preparação física do atleta. Ele participa antes da competição, na preparação, durante a competição apresentando as estratégias em tempo real, tranquilizando o atleta caso ele sinta muita pressão, e tanto na vitória quanto na derrota, trabalha as frustrações para que o jovem mantenha a motivação.”
CONFIANÇA MÚTUA
O papel do técnico, então, vai além da competição, direcionando o atleta para a vida. Por isso, é importante que técnico e atleta criem um vínculo de confiança mútua, em que o primeiro atua como a mente e o segundo, como a parte física. É uma sincronia em que os dois lutam juntos.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, enfatizou o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento esportivo escolar. “A participação de Rondônia em um evento como esse é resultado de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da educação e do esporte. Os professores e técnicos desempenham papel fundamental na orientação e no suporte que os atletas precisam para alcançar bons resultados.”
