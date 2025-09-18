Primavera de Rondônia recebe caminhonete de R$ 260 mil a pedido do deputado Luizinho Goebel

Publicada em 18/09/2025 às 08h10
Primavera de Rondônia (RO) vai receber um importante reforço para o atendimento à população na área da saúde. O município contará com uma caminhonete no valor de R$ 260 mil, já com nota de empenho expedida pelo Governo do Estado no final de agosto.
O recurso foi viabilizado a partir de um pedido do vereador Rogério Barbosa Rodrigues (MDB), que encaminhou a solicitação ao deputado estadual Luizinho Goebel. O parlamentar levou a demanda ao Executivo rondoniense, garantindo a liberação do veículo.
A caminhonete será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Primavera de Rondônia, ampliando a capacidade de deslocamento das equipes, sobretudo em atendimentos que exigem mobilidade, como o transporte de pacientes, visitas domiciliares e apoio logístico em áreas de difícil acesso.
A aquisição faz parte de um conjunto de investimentos que têm sido direcionados ao fortalecimento da saúde nos municípios do interior, buscando oferecer mais estrutura e agilidade no atendimento à população.
Com o empenho já emitido, a expectativa é que o veículo esteja disponível para uso da rede municipal nos próximos meses, beneficiando diretamente os moradores da cidade e da zona rural.
