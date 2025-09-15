Presidente da FFER cumpre agenda no Rio de Janeiro e consegue apoio da CBF ao futebol de Rondônia

Publicada em 15/09/2025 às 15h35
Nesta segunda feira o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia chegou ao Rio de Janeiro, Heitor Costa chegou na CBF para cumprir uma agenda recheada de compromisso com o presidente Samir Xaud, todas em torno do futebol rondoniense. As pautas discutidas na reunião resultaram em ótimos acenos do presidente Samir que se comprometeu em atender as pautas da FFER.
Logo após o primeiro compromisso na presidência da CBF o presidente da FFER Heitor Costa participou de outros encontros com diretores da entidade que o futebol brasileiro, como por exemplo o Bruno Costa diretor de relações internacionais e o diretor Júlio Avelar diretor de competições. Ao final da manhã Heitor Costa encaminhou um vídeo agradecendo a CBF e afirmando ter muitas novidades ao futebol rondoniense, "aqui na sede da confederação brasileira de futebol, resolvemos várias situações sobre projetos ligados ao Centro de Desenvolvimento do Futebol, aos projetos de apoio aos clubes de todo Estado, estivemos em outras diretorias e em síntese temos grandes novidades que vamos divulgar amplamente no nosso retorno à Rondônia, nos próximos 30 dias teremos boas notícias aos clubes ligas e toda a sociedade esportiva de Rondônia", agradeceu Heitor Costa.
O presidente da FFER Heitor Costa foi até a sede da CBF acompanhado do diretor administrativo da Fabrício Medeiros, representando o futebol de Rondônia Heitor e Fabrício se reuniram com vários diretores da CBF. Em breve a FFER deve concluir o calendário de 2025 com as competições Rondoniense Sub-15 e Sub-17, Rondoniense 2ª divisão, além de outras competições. O presidente Heitor Costa também já atua pensando na temporada 2026 com as competições nacionais e todo o calendário da FFER do próximo ano.
