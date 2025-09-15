Presidente da Assembleia comemora sucesso do Acelero Enem 2025 em vários municípios

Publicada em 15/09/2025 às 13h40
O projeto Acelero Enem 2025, iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), com organização da Escola do Legislativo (Elero), sob a direção do advogado Welys Assis, vem se consolidando como um dos maiores programas gratuitos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A ação tem reunido centenas de estudantes em diferentes cidades, democratizando o acesso ao conhecimento e oferecendo oportunidades para jovens de todas as regiões.
A primeira edição aconteceu em Porto Velho, no dia 13 de agosto, no plenário da Assembleia Legislativa, reunindo grande número de alunos da capital e Candeias do Jamari. Em seguida, foi a vez de Ariquemes, no dia 6 de setembro, no Teatro Estadual Palácio das Artes, onde centenas de estudantes participaram do aulão, reforçando o compromisso do Legislativo com a educação e a preparação da juventude para o futuro.
Neste último fim de semana, o projeto avançou para outras regiões. No sábado (13 de setembro), foi realizado em Vilhena, na Faculdade de Vilhena (Favoo), contemplando os estudantes do Cone Sul. Já no domingo (14 de setembro), a equipe da Elero esteve em Rolim de Moura para a 4ª edição do projeto, no Ceeja Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, reunindo alunos da Zona da Mata e ampliando as oportunidades para ainda mais estudantes.
De acordo com o presidente Alex Redano, o impacto positivo já é visível em todas as etapas. “É gratificante ver a alegria e o empenho dos estudantes em cada edição do Aulão. Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a uma preparação de qualidade, independente da região onde moram. O sucesso em Porto Velho, Ariquemes, Vilhena e Rolim de Moura mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo a educação e dando aos jovens a chance de sonhar mais alto”, destacou Redano.
As cidades de Vilhena e Rolim de Moura foram contempladas no último final de semana (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O diretor da escola, Welys Assis, enfatizou o papel da Assembleia Legislativa para que o projeto se torne cada vez mais abrangente. “Esse projeto só é possível graças à visão do presidente Alex Redano, que tem nos orientados e dado totais apoio para que a Escola do Legislativo chegue a todas as regiões do estado. O projetoo Acelero Enem já é um marco na preparação dos jovens rondonienses para o exame nacional, e nossa missão é continuar ampliando esse alcance”, afirmou.
Com presença confirmada em diversas cidades, o projeto Acelero Enem 2025 já é considerado um dos maiores programas de preparação gratuita para o Enem em Rondônia. Cada edição fortalece a educação e reforça o compromisso da Assembleia Legislativa com o futuro dos jovens rondonienses.
