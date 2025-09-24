Presidente da Alero recebe a secretária de Estado da Educação, Albaniza Menandro

Publicada em 24/09/2025 às 08h30
O encontro serviu para alinhar ações e abrir espaço para sugestões dos parlamentares, fortalecendo a parceria entre o Legislativo e o Executivo em prol da educação (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu em seu gabinete, a visita institucional da secretária de Estado da Educação, Albaniza Menandro. Na ocasião, ela se apresentou aos parlamentares e compartilhou sua trajetória na área educacional. Com ampla experiência, incluindo atuação como conselheira tutelar em Porto Velho, Albaniza destacou os principais desafios da educação no estado.
Acompanhada da diretora da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Irani Brito, a secretária reforçou o compromisso da equipe com o diálogo e a construção de políticas públicas eficientes.
Além do presidente Alex Redano, participaram da reunião os deputados Delegado Lucas (PP), Luizinho Goebel (Podemos), Cirone Deiró (União Brasil), Delegado Camargo (Republicanos) e Laerte Gomes (PSD). O encontro serviu para alinhar ações e abrir espaço para sugestões dos parlamentares, fortalecendo a parceria entre o Legislativo e o Executivo em prol da educação rondoniense.
Durante a reunião, o presidente Alex Redano ressaltou que a educação rondoniense sempre poderá contar com o apoio dele e da Assembleia Legislativa. “A educação é prioridade, por isso estaremos à disposição para contribuir e ajudar a enfrentar os desafios que Rondônia tem nessa área”, afirmou.
Também participaram o superintendente de Emendas da Assembleia Legislativa, Carlos Tadeu Lucena, e o chefe de Gabinete de Relações Institucionais (GRI), Guilherme Erse.
