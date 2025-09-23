Presidente da ALE-RO confirma participação na 2ª Marcha dos Vereadores em Ariquemes

Publicada em 23/09/2025 às 10h22
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), confirmou presença na 2ª Marcha dos Vereadores de Rondônia, que será realizada em Ariquemes entre os dias 23 e 26 de setembro. Sua participação está programada para quinta-feira (25), quando acompanhará os trabalhos do dia e será recepcionado por vereadores de todo o Estado.
A abertura do evento ocorre nesta terça-feira (23), sob a condução do presidente da Câmara Municipal de Ariquemes, vereador Filipe Rozique (União Brasil), com o tema “Transparência, Eficiência e Economia”. O encontro reúne vereadores de diversas cidades, autoridades políticas, representantes de instituições e lideranças comunitárias, promovendo um ambiente de debate e troca de experiências.
O deputado Alex Redano destacou a relevância da marcha para o fortalecimento do legislativo municipal. “Valorizar o papel dos vereadores e promover o intercâmbio de experiências contribui para uma gestão pública mais eficiente. São os vereadores que estão próximos da comunidade e que desempenham um papel essencial ao ouvir e encaminhar as demandas locais”, ressaltou o presidente da Assembleia.
A programação contempla debates sobre regularização fundiária, linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, gestão orçamentária e o papel histórico do legislativo no contexto político de Rondônia. O objetivo é ampliar os conhecimentos dos participantes e estimular práticas de boa gestão.
O encerramento acontece na sexta-feira (26) com uma ação ambiental: o plantio de árvores em parceria com a Prefeitura de Ariquemes, reforçando o compromisso dos legisladores com o desenvolvimento sustentável da região.
