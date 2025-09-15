Prefeitura de Porto Velho lança plataforma inovadora para proteção animal

Publicada em 15/09/2025 às 16h17
Cuidar dos animais é também cuidar da cidade e da vida em comunidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e da Superintendência Municipal de Tecnologia da Pesquisa e Informação (SMTI), lança o Sistema de Identificação Animal (Siapets), um sistema moderno e inovador que centraliza, em um único portal, todos os serviços relacionados à causa animal.
"A nova plataforma é um marco na forma como a capital passa a lidar com a proteção, o bem-estar e a saúde dos pets. O Siapets foi desenvolvido para aproximar a população dos serviços municipais, tornando mais simples o acesso a informações, campanhas e atendimentos", disse o superintendente da SMTI, Cezar Marini, pasta responsável pela criação do site.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
No portal, a população encontra um conjunto de ferramentas que trazem praticidade e segurança:
• Campanhas de castração e microchipagem com agendamento on-line;
• Portal de adoção e vitrine digital de animais disponíveis;
• Sistema de busca de animais perdidos, com localização geográfica;
• Canal de denúncias de maus-tratos, com acompanhamento em tempo real;
• Carteira de Identificação Animal (RIA) com QR Code e validade oficial;
• Calendário de eventos e notícias, incluindo feiras de adoção e campanhas de vacinação.
Além disso, o sistema permite registrar o histórico de saúde e vacinação dos animais, transferir tutoria com segurança e acompanhar alertas sobre vacinas e procedimentos.
BENEFÍCIO
"O impacto positivo vai muito além dos animais. A nova plataforma contribui para a saúde pública, ajudando no controle populacional ético dos pets, reduzindo casos de zoonoses e diminuindo o número de animais em situação de rua", informou o secretário da Sema, Vinícius Miguel.
Também fortalece a gestão pública, com dados precisos que permitem desenvolver políticas eficazes de proteção animal e combater maus-tratos com mais eficiência.
Para os tutores, o Siapets é sinônimo de tranquilidade: facilita o processo de adoção, agiliza a busca por pets desaparecidos e garante acesso aos serviços veterinários públicos.
BEM-ESTAR ANIMAL
A Prefeitura de Porto Velho reforça, com esse lançamento, o compromisso de proteger a vida em todas as suas formas. O Siapets é um passo importante para garantir respeito, dignidade e cuidado aos animais da capital.
A plataforma já está no ar e pode ser acessada no endereço: https://siapets.portovelho.ro.gov.br/.
