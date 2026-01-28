Sebrae RO em evidência: ALI Produtividade gera resultados acima da meta

Publicada em 28/01/2026 às 13h50
O programa ALI Produtividade, executado pelo Sebrae em Rondônia nos municípios de Porto Velho, Vilhena, Pimenta Bueno, Ariquemes, Jaru e Cacoal, superou a Meta Mobilizadora de Produtividade para 2025 e alcançou resultados acima do previsto.
A meta estabelecia um aumento de 23,2% na produtividade das empresas atendidas, enquanto o programa registrou um crescimento de 38,3%, confirmando a efetividade da metodologia aplicada e o impacto direto das ações nas empresas participantes.
Esse desempenho coloca Rondônia em posição de destaque no cenário nacional. De acordo com a Meta Mobilizadora de Produtividade 2025, o resultado do estado ficou bem acima da média nacional, que foi de 26,8%, superando a maioria das unidades da federação. Rondônia apresentou um dos melhores desempenhos do país, ficando atrás apenas de estados como Amapá, Amazonas e Roraima, que registraram índices acima de 40% ou próximos desse patamar.
Segundo o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, as ações desenvolvidas reforçam a importância da inovação como estratégia de crescimento. “As soluções de inovação e tecnologia são ferramentas irreversíveis para a ampliação de resultados, e o Sebrae, em parceria com entidades como o Senai, é fundamental para que essas soluções cheguem à ponta. Estamos satisfeitos com os números alcançados e iniciamos novos ciclos para seguir contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado”, destacou.
O desempenho expressivo é resultado do trabalho dedicado dos Agentes Locais de Inovação (ALI), aliado ao apoio das Unidades e Escritórios Regionais do Sebrae em Rondônia. Atualmente, o trabalho desenvolvido pelo ALI Produtividade beneficia 320 micro e pequenas empresas nos municípios atendidos, por meio de acompanhamento técnico e orientação contínua.
A atuação integrada das equipes permitiu que os empresários refletissem sobre seus desafios de gestão e adotassem soluções inovadoras voltadas à melhoria de processos, ao aumento do faturamento e à redução de custos.
O ALI Produtividade tem como foco fortalecer a gestão e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas dos setores da indústria, comércio e serviços. Por meio de um acompanhamento técnico e personalizado, os agentes auxiliam os empreendedores na identificação de oportunidades de melhoria e na implementação de ações práticas que geram ganhos reais de produtividade.
O programa integra as ações do Brasil Mais Produtivo, iniciativa do Governo Federal que conta com o SENAI como um dos principais parceiros executores e com o Sebrae como parceiro estratégico, contribuindo diretamente para o fortalecimento das micro e pequenas empresas brasileiras.
Para as empresas do setor industrial, o atendimento pode ser ampliado por meio de consultorias especializadas em Eficiência Energética e Manufatura Enxuta, executadas por consultores do Senai, complementando as ações desenvolvidas pelo ALI Produtividade.
Os resultados obtidos em Rondônia reafirmam o compromisso do Sebrae com o fortalecimento dos pequenos negócios e com a disseminação de uma cultura de inovação e melhoria contínua. O Sebrae em Rondônia reconhece e agradece o empenho dos colaboradores e parceiros que contribuíram para a consolidação desses avanços e para o aumento da produtividade empresarial no estado.
