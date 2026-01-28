Governo investe mais de R$ 6,1 milhões em sinalização viária e fortalece segurança nos municípios

Publicada em 28/01/2026 às 14h32
O governo de Rondônia reforçou o compromisso com a segurança viária ao investir mais de R$ 6,1 milhões em ações de sinalização viária em municípios do estado. A iniciativa, conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), beneficia diretamente as cidades de Itapuã do Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Nova Mamoré, ampliando a organização do trânsito e a proteção de motoristas e pedestres.
Por meio do Detran-RO, em dezembro de 2025, a gestão estadual formalizou convênios de sinalização viária com os municípios, garantindo apoio técnico e recursos financeiros para a execução de projetos que visam melhorar a mobilidade urbana. As ações foram desenvolvidas pela Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego (Ditet), responsável por orientar tecnicamente as prefeituras na elaboração e implantação das intervenções.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos refletem uma política contínua de cuidado com a população, fortalecendo a organização do trânsito, preservando vidas e promovendo mais qualidade para quem circula diariamente pelas cidades.
SINALIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA
Os convênios publicados em dezembro de 2025, contemplam:
Itapuã do Oeste, com investimento de R$ 1.400.122,03 milhão;
Santa Luzia d’Oeste, com R$ 1.509.480,26 milhão; e
Nova Mamoré, que recebeu R$ 3.207.525,19 milhões.
O total investido soma o valor de R$ 6.117.127,48 milhões. As parcerias permitem que os municípios avancem na implantação de sinalização horizontal e vertical, adequando o trânsito às normas vigentes e promovendo mais segurança viária. Além disso, o apoio técnico do Detran-RO assegura que os projetos atendam aos critérios de engenharia de tráfego e às necessidades locais.
APOIO TÉCNICO
De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a atuação da Autarquia vai além do repasse de recursos. “O Departamento tem prestado suporte técnico especializado aos municípios, desde a concepção dos projetos até a orientação para execução da sinalização viária, garantindo eficiência, padronização e maior impacto na segurança do trânsito”, explicou.
A iniciativa também reforça a transparência das ações públicas, ao dar visibilidade aos investimentos realizados e às parcerias firmadas entre o estado e os municípios.
