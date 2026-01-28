“Isso é uma bênção e uma maldição”, diz esposa de Bruce Willis sobre diagnóstico

Publicada em 28/01/2026 às 15h53
A esposa do ator Bruce Willis, Emma Heming Willis, falou publicamente sobre o atual estado de saúde do artista e revelou um aspecto delicado do quadro clínico enfrentado por ele. Durante participação no podcast Conversations with Cam, ela afirmou que o ator não tem consciência do diagnóstico de demência frontotemporal.
Segundo Emma, essa ausência de percepção provoca sentimentos contraditórios. “De certa forma, isso é uma bênção e também uma maldição. Ele nunca conseguiu compreender que tem a doença, e fico aliviada por isso. Saber que ele não tem essa noção me traz tranquilidade”, declarou em trecho divulgado pela revista People.
Na conversa, ela explicou que a condição faz parte da própria evolução da enfermidade. De acordo com Emma, o quadro é conhecido como anosognosia, um sintoma neurológico que impede o cérebro de reconhecer as alterações causadas pela doença.
A esposa de Bruce Willis também fez questão de esclarecer um equívoco comum em torno do tema. “Muitas pessoas acham que é negação, como se a pessoa dissesse ‘estou bem’ para evitar procurar ajuda médica. Mas não é isso. É a anosognosia. Não se trata de negar a realidade, e sim de uma mudança no funcionamento do cérebro, algo que integra a própria doença”, completou.
Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal após se afastar da carreira artística, condição que afeta áreas do cérebro relacionadas à linguagem, comportamento e personalidade. Desde então, Emma tem se tornado uma das principais vozes na conscientização sobre a doença, compartilhando informações e experiências para ampliar o entendimento do público sobre o tema.
