Porto Velho: Estudantes da rede municipal receberão novo modelo de uniforme em fevereiro

Publicada em 28/01/2026 às 16h02
O ano de 2026 já começou com novidades para os estudantes da rede municipal de ensino. Após dez anos, os uniformes contarão com uma nova paleta de cores: sai de cena o amarelo, que era bastante criticado pela facilidade de sujar, e entra o verde, em um modelo totalmente repaginado.
A partir de fevereiro, estudantes da rede municipal receberão novo modelo de uniforme escolar, agora na cor verde. Mais conforto, praticidade e qualidade para alunos do infantil ao EJA
O kit de uniforme escolar será entregue a todos os alunos, do infantil ao EJA, e será composto por camisa, short ou short-saia e um tênis com velcro ou cadarço, que atende numerações de até o número 40. Vale destacar que os alunos do EJA contarão com a opção de receber calça.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, o novo modelo foi idealizado para quem utiliza o uniforme diariamente, refletindo diretamente no bem-estar dos alunos e das famílias que estão no corre diário em busca de seu sustento.
“É um uniforme pensado para facilitar a vida dos pais, que reclamavam muito do antigo modelo, que manchava com facilidade. Pensando em cada detalhe, seguiremos avançando para que a nossa cidade ofereça um sistema de ensino que nos dê orgulho e aponte para um futuro cheio de conquistas”, declarou o prefeito Léo Moraes.
A valorização dos servidores e alunos, por meio de premiações e bonificações analisadas a partir do desempenho, aliada à modernização do sistema de ensino e à melhoria da estrutura, são algumas das medidas em plena execução adotadas pela Prefeitura de Porto Velho para elevar a qualidade do ensino, garantindo mais investimentos em toda a rede.
