Prefeitura de Porto Velho mantém diálogo com a população e realiza mais de 900 entrevistas em 2025

A Prefeitura de Porto Velho mantém o compromisso de dialogar diretamente com a população por meio dos canais oficiais e da imprensa. Levantamento interno realizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) aponta um crescimento significativo na demanda por entrevistas com o prefeito Léo Moraes em emissoras de rádio, televisão, jornais digitais, podcasts e outros formatos de mídia.
Ao longo de 2025, foram registradas 904 -. De acordo com os dados, o mês de julho concentrou o maior volume de agendamentos, com 119 solicitações, seguido por agosto (91), setembro (89) e abril (83).
Os números mostram um período de intensa procura por informações relacionadas às políticas públicas, projetos estruturantes e ações em execução no município, abrangendo áreas como limpeza urbana, infraestrutura, drenagem, educação, saúde, por exempplo.
A comunicação é fundamental para alcançar todos os lares e garantir o acesso aos serviços públicos, destacou Léo Moraes
O menor volume de entrevistas foi registrado em março, com 11 agendamentos. Esse cenário de menor demanda foi superado à medida que a gestão avançou com programas sociais e ampliou a presença institucional — do prefeito e dos secretários — nos diferentes meios de comunicação.
O levantamento também inclui dados de janeiro de 2026, quando foram realizadas 97 entrevistas, número 27,63% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando a Secom agendou 76 conversas com a imprensa.
“Estamos desenvolvendo diversas ações em Porto Velho e a população precisa ter conhecimento das transformações que estão acontecendo. A comunicação é fundamental para alcançar todos os lares e garantir o acesso aos serviços públicos”, destacou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.
Comparativo demonstra a consolidação de um modelo de gestão que prioriza a transparência, afirmou Francisco Costa
“Esse comparativo demonstra a consolidação de um modelo de gestão que prioriza a transparência, a proximidade com a população e a comunicação permanente como ferramenta de governança”, afirmou Francisco Costa, secretário municipal de Comunicação em exercício.
“Nossa estratégia de comunicação é clara: chegar à casa de todas as pessoas e informar sobre as políticas públicas, utilizando sempre as tecnologias disponíveis”, ressaltou Murrylo Ferri, executivo de imprensa da Secom.
Quantidade de entrevistas agendadas em 2025:
- Janeiro: 76
- Fevereiro: 72
- Março: 11
- Abril: 83
- Maio: 78
- Junho: 63
- Julho: 119
- Agosto: 91
- Setembro: 89
- Outubro: 65
- Novembro: 78
- Dezembro: 79
Total: 904 entrevistas
