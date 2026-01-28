“Obrigada, Deus, por tanto”: Gisele Bündchen celebra um ano do filho caçula com fotos raras

Publicada em 28/01/2026 às 16h19
Conhecida pela discrição quando o assunto é vida pessoal, Gisele Bündchen abriu uma exceção nesta quarta-feira (28) ao publicar registros raros para celebrar o primeiro aniversário do filho caçula. Em tom emotivo, a modelo afirmou que o menino tem “abençoado” a família desde que nasceu.
Aos 45 anos, Gisele compartilhou no Instagram imagens em clima de retrospectiva, mostrando momentos íntimos ao lado do companheiro, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, pai da criança. A gravidez do casal havia sido anunciada publicamente em outubro de 2024.
“Não acredito que já passou mais de um ano desde que você veio abençoar as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tanto”, escreveu a modelo na legenda da publicação.
Entre os registros, Joaquim aparece com o filho no tatame, ambos vestindo roupas do esporte. Em outros cliques, o bebê surge no colo dos irmãos mais velhos, Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12, filhos do antigo casamento de Gisele com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, união encerrada em 2022.
Mesmo ao celebrar a data, Gisele manteve sua postura reservada. O rosto da criança não foi exibido e a data exata do nascimento não foi divulgada. O nome do bebê também não foi confirmado oficialmente, embora pessoas próximas indiquem que ele se chama River, referência à natureza, tema recorrente na trajetória da modelo.
A mesma discrição marcou o relacionamento com Joaquim Valente. Em dezembro do ano passado, os dois se casaram de forma privada na mansão onde vivem, em Surfside, na Flórida, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. A informação foi divulgada pelo site TMZ, após acesso à certidão de casamento.
