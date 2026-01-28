Ana Maria Braga ensina ex-BBB a fazer limonada e viraliza: “É igual fazer amor”

Publicada em 28/01/2026 às 16h09
Uma situação inusitada marcou a passagem de Matheus Moreira, segundo eliminado do BBB 26, pelo programa “Mais Você” nesta quarta-feira (28). Durante a conversa com Ana Maria Braga, a apresentadora resolveu ensinar, ao vivo, como espremer limão — e a explicação, cheia de bom humor, rapidamente virou assunto nas redes.
O episódio ganhou contexto após Matheus viralizar no último domingo (25), quando tentou preparar uma limonada usando o limão inteiro. No bate-papo, ele reconheceu a falta de experiência. “Que percepção equivocada que eu tive. Nunca tinha feito uma limonada”, admitiu. Ana Maria aproveitou o momento para provocar: “Você é filhinho da mamãe, é isso?”. O gaúcho respondeu com sinceridade: “Era suco de caixinha, de saquinho que eu estava acostumado a tomar”.
Diante da confissão, a apresentadora decidiu transformar a entrevista em aula prática. Ao mostrar o funcionamento do espremedor, Ana Maria lançou mão de uma comparação bem-humorada. “É assim: o instrumento tem uma forma côncava e uma pontuda, convexa. É um receptáculo. É igual fazer amor, sabe como é?”, disse, arrancando risadas no estúdio.
Surpreso, Matheus entrou na brincadeira: “Encaixa, né?”. Ana Maria seguiu com o trocadilho: “Tem um encaixe. Quando encaixa, sai um suco”, comentou, caindo na risada junto com o convidado.
A apresentadora ainda reforçou que a lição dificilmente seria esquecida. “Você não vai esquecer nunca mais. Olha como dá certinho”, afirmou. Matheus completou, também aos risos: “Bem encaixado dá certo, né? Fez muito menos força que eu”.
Conhecida pelo uso frequente de expressões de duplo sentido, Ana Maria Braga transformou um momento simples em um dos trechos mais comentados da entrevista, ampliando a repercussão da eliminação de Matheus do reality.
SOCORROO 🗣️ TÔ PASSANDO MAL COM A NAMARIA EXPLICANDO COMO ESPREMER UM LIMÃO 🍋🤣 #BBB26 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/Iz6jIVkbei— TV Globo 📺 (@tvglobo) January 28, 2026
