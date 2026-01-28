Avanços em orçamento e gestão pública consolidam nova etapa do planejamento governamental em Rondônia

Publicada em 28/01/2026 às 15h52
A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) conclui o ciclo 2019–2025 com um conjunto expressivo de entregas que consolidaram uma nova etapa do planejamento governamental em Rondônia. No período, o governo do estado atuou de forma estratégica para modernizar processos, fortalecer a governança e elevar a eficiência na aplicação dos recursos públicos, contribuindo diretamente para a consolidação de uma gestão orientada a resultados, mais transparente e alinhada às reais necessidades da população.
Ao longo desses anos, a Sepog assumiu papel central na organização do sistema estadual de planejamento, ampliando a integração entre as políticas públicas, o orçamento e o monitoramento das ações governamentais. O trabalho desenvolvido pela gestão permitiu maior previsibilidade, melhor capacidade de coordenação entre os órgãos e mais segurança na tomada de decisões estratégicas por parte do governo de Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os avanços obtidos no período criaram bases sólidas para a continuidade do desenvolvimento do estado. “Trabalhamos para deixar um estado mais organizado, com planejamento, metas claras e capacidade de execução. Esse é o caminho para garantir desenvolvimento, qualidade de vida e mais oportunidades para todos os rondonienses”, ressaltou.
PLANEJAMENTO COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Entre os principais marcos do período está a coordenação da elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES) 2030, que se consolidou como o principal instrumento de planejamento de longo prazo do estado. O Plano foi construído a partir de um amplo processo participativo, com a realização de audiências públicas em diversas regiões de Rondônia, garantindo a escuta ativa da população, dos setores produtivos, da academia e de representantes da sociedade civil organizada.
Mais do que definir metas, o PDES 2030 estabeleceu diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável, equilibrando crescimento econômico, inclusão social e responsabilidade ambiental. O documento passou a orientar a formulação de políticas públicas e investimentos estruturantes, contribuindo para maior coerência e continuidade das ações governamentais ao longo do tempo.
A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, destacou que o plano representa um novo patamar de maturidade institucional para Rondônia. “O PDES 2030 é um compromisso com o futuro do estado. Ele foi construído com ampla participação da sociedade e transformou o planejamento em uma ferramenta efetiva de desenvolvimento, capaz de orientar decisões, priorizar investimentos e garantir políticas públicas mais consistentes e duradouras.”
INTEGRAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Outro avanço relevante no período foi a coordenação da revisão e da execução do Planejamento Estratégico Governamental, que promoveu o alinhamento entre objetivos estratégicos, metas, indicadores e prioridades de todas as secretarias e órgãos estaduais. Esse processo fortaleceu a lógica de atuação integrada do governo, reduzindo sobreposições, qualificando o uso dos recursos públicos e ampliando o foco em resultados concretos para a sociedade.
A Sepog também expandiu de forma significativa o apoio técnico às unidades setoriais, disseminando metodologias de planejamento, gestão de projetos e monitoramento de políticas públicas. Esse movimento contribuiu para o fortalecimento da cultura de planejamento em toda a administração estadual, tornando os processos mais padronizados, técnicos e orientados por evidências.
MONITORAMENTO, GOVERNANÇA E MODERNIZAÇÃO
O ciclo também foi marcado pelo avanço das ferramentas de monitoramento, avaliação e governança. Foram implantados e aperfeiçoados sistemas de informação, painéis de controle e rotinas de acompanhamento que passaram a permitir uma visão mais precisa e atualizada da execução de projetos, contratos e metas estratégicas do governo de Rondônia.
Esses instrumentos ampliaram a capacidade de gestão, aumentaram a transparência das ações governamentais e fortaleceram os mecanismos de controle e tomada de decisão, consolidando um modelo de administração pública mais moderno, integrado e orientado por dados.
BASES SÓLIDAS PARA O FUTURO
Ao encerrar o ciclo, o governo de Rondônia deixa como legado uma estrutura de planejamento mais robusta, processos mais maduros e uma administração pública ainda mais preparada para enfrentar os desafios do desenvolvimento de Rondônia nos próximos anos.
