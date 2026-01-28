Projeto amplia coleta de garrafas PET para reciclagem e produção de vassouras por reeducandos em Porto Velho

Publicada em 28/01/2026 às 15h48
Com intuito de fortalecer a sustentabilidade ambiental, ampliar as ações de ressocialização e incentivar a capacitação profissional de pessoas privadas de liberdade, o governo de Rondônia integra o projeto “Vem Reciclar com as GNPV”, que realiza a coleta de garrafas PET, em Porto Velho.
A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social, em parceria com o Instituto Beneficente Guerreiras da Nova Porto Velho (GNPV/RO). As garrafas PET arrecadadas são destinadas à produção de vassouras, confeccionadas por reeducandos do Centro de Ressocialização Vale do Guaporé.
A ação contribui para a redução de resíduos no meio ambiente, a produção de materiais reutilizáveis e o fortalecimento do processo de ressocialização. No recolhimento mais recente, foram arrecadados 9 sacos e meio de garrafas PET vazias de dois litros.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece as políticas públicas voltadas à preservação ambiental e à ressocialização, ao promover a inclusão produtiva e a conscientização ambiental por meio de ações sustentáveis.
GESTÃO DE RESÍDUOS
A coleta de garrafas PET é realizada de forma contínua, por meio de doações de colaboradores e das ações nos bairros da Capital. Quando o volume arrecadado é suficiente, a equipe do Instituto realiza a entrega dos insumos em uma unidade parceira, e ao fim da produção a equipe retira uma porcentagem das vassouras prontas.
Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, o projeto alia responsabilidade ambiental e reintegração social, ao oferecer oportunidade de capacitação e trabalho aos reeducandos, ao mesmo tempo em que promove a destinação correta de resíduos sólidos.
