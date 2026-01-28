“A pessoa que eu mais amava”: irmã de Mel Maia celebra formatura e homenageia a mãe

Publicada em 28/01/2026 às 15h48
A formatura em Odontologia de Yasmin Maia, irmã da atriz Mel Maia, foi marcada por emoção, superação e memória afetiva. Nas redes sociais, a recém-formada compartilhou um longo depoimento no qual relembra a trajetória acadêmica e presta uma homenagem à mãe, Débora Maia, empresária encontrada morta aos 53 anos, em novembro de 2025.
Ao anunciar a conquista, Yasmin destacou que a realização do diploma representa um sonho antigo. “Finalmente realizo o meu grande sonho. Meu e o da mini Yasmin do passado, que amava brincar de dentista e se interessava por cada consulta odontológica”, escreveu.
No relato, ela definiu a própria caminhada com uma palavra central: resiliência. Segundo Yasmin, o período universitário foi atravessado por desafios profundos, especialmente em 2023, quando enfrentou um transtorno do pânico. “No meio da graduação, em 2023, precisei exercê-la com tudo quando um transtorno do pânico se instalou e virou tudo de cabeça pra baixo”, contou.
A recém-formada ressaltou que o apoio recebido foi determinante para não desistir. “Se meu amor pela profissão não fosse tão forte, se eu não tivesse um apoio familiar tão lindo, um noivo tão parceiro, apoio psicológico e de amigos, provavelmente não estaria realizando esse sonho”, afirmou. Em outro trecho, ela destacou o processo diário de enfrentamento: “E eu precisei, com muita ajuda, ‘engolir’ e enfrentar. E sinceramente, fui muito forte e me orgulho de ter conseguido sair dessa e ter conquistado muita coisa”.
A homenagem à mãe ocupa um espaço central no texto. Yasmin lembrou que Débora sempre incentivou os estudos e a importância da formação acadêmica. “Já a resiliência continua a ser exercida quando, infelizmente, perco minha mãe, a pessoa que eu mais amava na vida, quem sempre me incentivou a cursar o ensino superior e me mostrou a grande importância de estar sempre estudando”, escreveu. Em seguida, completou: “Consegui, nós conseguimos! Você foi muito responsável por isso, mãezinha, obrigada por tudo”.
No encerramento do depoimento, Yasmin afirmou estar pronta para iniciar a carreira profissional e agradeceu a todos que fizeram parte da jornada. O agradecimento mais pessoal foi direcionado à irmã famosa. “Um muito obrigada a todas as pessoas que me ajudaram muito durante essa caminhada, amigos, professores, mas em especial à minha irmã (minha melhor amiga) que me apoiou em simplesmente tudo, eu te amo que dói, te devo o mundo e esse diploma é seu!”, declarou.
A publicação gerou forte repercussão entre seguidores, que elogiaram a força emocional, a sinceridade do relato e a forma como Yasmin transformou dor e superação em conquista.
