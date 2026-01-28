Secretário de Estado dos EUA diz que regime Khamenei está

Publicada em 28/01/2026 às 15h39
O governo do Irã está mais fraco do que nunca e sua economia está em colapso, afirmou nesta quarta-feira (28) o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A fala ocorre em meio a uma escalada militar e de pressão do governo Trump contra o regime Khamenei.
A escalada militar dos EUA contra o Irã começou há cerca de um mês por conta da eclosão de uma onda de protestos populares contra o regime dos aiatolás. Os manifestantes sofreram uma repressão sem precedentes e mais de seis mil morreram, segundo organizações de direitos humanos que monitoram a situação no país.
Como resposta à repressão, Trump ordenou o envio ao Oriente Médio de "uma grande armada", incluindo o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln, para pressionar o regime Khamenei. O grupo militar chegou à região na segunda-feira, e o presidente norte-americano disse nesta quarta-feira que "o tempo do Irã para negociar está acabando". Leia mais abaixo.
Em depoimento ao Senado dos EUA nesta quarta, Rubio disse acreditar que os protestos no Irã contra o regime dos aiatolás voltarão a eclodir no futuro. Questionado sobre qual seria a melhor estimativa do Departamento de Estado norte-americano para o total de pessoas que podem ter sido mortas nos protestos no Irã, o secretário respondeu: "Bem, certamente aos milhares".
Sobre o posicionamento militar em alcance de atingir o Irã, Rubio desconversou: "O que se vê agora é a capacidade de posicionar ativos no Oriente Médio para se defender do que poderia ser uma ameaça iraniana contra o nosso pessoal"
'Tempo do Irã está acabando', diz Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou suas ameaças contra o Irã e afirmou que está disposto a uma operação militar no país caso Teerã não concorde em fechar um acordo nuclear com Washington, nesta quarta-feira (28).
Em um post na rede Truth Social, Trump falou sobre a "enorme armada" dos EUA que está a caminho do Irã nesse momento e relembrou sua ação recente na Venezuela, que resultou na captura do ditador deposto Nicolás Maduro, que está preso em Nova York.
"Uma enorme armada está a caminho do Irã. Ela se move rapidamente, com grande poder, entusiasmo e determinação. É uma frota maior, liderada pelo magnífico porta-aviões Abraham Lincoln, do que a enviada à Venezuela. Assim como no caso da Venezuela, está pronta, disposta e apta a cumprir sua missão rapidamente, com velocidade e violência, se necessário", escreveu.
Além de citar sua vitória na Venezuela, o presidente americano também lembrou da grande operação realizada pelos EUA em parceria com Israel no Irã em junho do ano passado, quando três instalações nucleares do país foram bombardeadas.
Trump disse que um novo ataque ao país será "muito pior" e que o "tempo está se esgotando":
"Esperamos que o Irã se sente à mesa de negociações o mais breve possível e chegue a um acordo justo e equitativo – sem armas nucleares - um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando, é realmente essencial! Como eu disse ao Irã uma vez, façam um acordo! Eles não fizeram e houve a “Operação Martelo da Meia-Noite”, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior! Não deixem isso acontecer novamente".
Depois das novas declarações do norte-americano, o perfil oficial da missão do Irã junto à ONU disse que o país está pronto para o diálogo, mas não deixará de se defender:
"O Irã está pronto para o diálogo baseado no respeito mútuo e nos interesses comuns, mas se pressionado, se defenderá e responderá como nunca antes".
Chanceler do Irã nega que EUA estejam buscando negociar
Mais cedo, nesta quarta, o chanceler do Irã afirmou que Teerã não negociará com os Estados Unidos sob ameaças.
Aragchi também desmentiu o presidente dos EUA, Donald Trump, que havia dito na terça-feira que o Irã quer negociar e que o governo iraniano já teria "ligado várias vezes". Em declarações transmitidas pela TV estatal, o chanceler afirmou que não houve "nenhum contato" nos últimos dias com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e que "o Irã não buscou negociações".
“Conduzir a diplomacia por meio de ameaças militares não pode ser eficaz nem útil. Se eles querem que as negociações avancem, certamente precisam deixar de lado ameaças, exigências excessivas e a colocação de questões ilógicas”, disse Abbas Araghchi após os Estados Unidos deslocarem um porta-aviões para a região.
No dia 23, uma autoridade da alta cúpula do governo iraniano disse estar se preparando para o “pior cenário”, inclusive uma “guerra total”, diante do envio do porta-aviões dos Estados Unidos ao Oriente Médio.
No começo do mês, Trump já havia feito ameaças ao Irã devido ao grande número de mortes causadas pela repressão do governo aos protestos que estão acontecendo no país. Ele chegou a dizer que a ajuda estava "a caminho", mas as tensões enfraqueceram após as autoridades iranianas desistirem das execuções de manifestantes presos que estariam sendo planejadas.
Na semana passada, Trump disse que navios de guerra americanos estavam sendo enviados “por precaução” e que acompanhava de perto a situação no país. “Vamos ver o que acontece”, afirmou à época.
Segundo ativistas, a repressão sangrenta do Irã contra protestos em todo o país matou pelo menos 6.159 pessoas até o momento.
