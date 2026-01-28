Deputado Eyder Brasil visita a Politec e debate avanços para a perícia criminal em Rondônia

Publicada em 28/01/2026 às 16h05
O deputado estadual Eyder Brasil visitou o Instituto de Criminalística da Polícia Técnica-Científica de Rondônia (Politec) para ouvir as demandas de peritos criminais, técnicos, auxiliares e servidores administrativos sobre o funcionamento da instituição e os desafios enfrentados no dia a dia da perícia criminal.
“Conhecer as necessidades dos servidores nos permite buscar soluções para melhorar a estrutura, os equipamentos e as condições de trabalho, o que reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou o deputado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.
O superintendente da Politec, Domingos Sávio, apresentou as principais demandas da instituição, incluindo a modernização de equipamentos, melhorias nas instalações e apoio orçamentário para os projetos em andamento, considerados fundamentais para o fortalecimento da segurança pública em Rondônia, e agradeceu a visita do deputado em nome da categoria.
Foto: Pedro Henrique
Comentários
Seja o primeiro a comentar!