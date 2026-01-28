SINDSEF-RO discute pagamentos de RT, carreira e faz alerta sobre aposentadoria em reunião na Digep nesta quarta-feira

Publicada em 28/01/2026 às 14h54
Em busca de agilidade nos processos e informações atualizadas para os filiados, a diretoria do Sindsef/RO esteve reunida na manhã desta quarta-feira, 28 de janeiro, com a Gerente da Divisão de Gestão de Pessoal de Rondônia (DIGEP-RO), Sandra Maria Ferreira da Silva, em Porto Velho. A Direção Executiva do Sindicato esteve presente com o Presidente Almir José, acompanhado pelo Secretário de Assuntos Jurídicos, Francisco Torres, a Secretária de Aposentados e Pensionistas, Iracema Sena, a Secretária de Formação Sindical, Eva Bezerra, e o advogado Denyvaldo Junior, do Escritório Fonseca e Assis. A pauta do encontro abrangeu desde a liberação de pagamentos pendentes até orientações urgentes sobre aposentadoria e correções em sistemas.
Um dos pontos mais positivos da reunião foi a confirmação de avanços no pagamento da Retribuição por Titulação (RT). Segundo informado pela Digep, somente neste mês, 83 servidores aposentados tiveram a rubrica incluída em seus vencimentos. Além disso, houve um destravamento importante quanto aos valores retroativos referentes a Exercícios Anteriores: montantes de até R$ 14.999,00 já estão sendo autorizados diretamente pela Digep, o que facilita o despacho e acelera a liberação do dinheiro após a realização dos cálculos e trâmites internos.
A reunião também serviu para emitir um alerta fundamental aos servidores que estão próximos da aposentadoria compulsória. A gerente Sandra Maria enfatizou que deixar para se aposentar no limite do prazo traz prejuízos financeiros significativos. O Sindsef reforça a necessidade de o servidor se antecipar e buscar as certidões necessárias com, pelo menos, seis meses a um ano de antecedência. Essa precaução é ainda mais urgente devido aos atrasos na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), causados pelas burocracias atuais junto ao Iperon.
Sobre o Artigo 192, foi esclarecido que a questão, que envolveu a redução financeira no contra cheque para alguns servidores antigos, é tratada diretamente na Coordenação-Geral de Benefícios (COBEN) em Brasília. Já em relação aos servidores que enfrentam dificuldades para chegar ao topo da carreira devido a problemas nas progressões, o Sindsef anunciou que está organizando a vinda de um profissional especializado para realizar um treinamento com os membros da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), visando destravar esses processos.
Por fim, foram tratados entraves técnicos e suspensões. Sobre o enquadramento do NA/NI (Nível Auxiliar e Intermediário), a Digep informou que as adequações e planilhas estão prontas desde dezembro, mas aguarda o fim da suspensão das portarias para prosseguir.
