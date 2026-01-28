Prefeitura realiza manutenção na iluminação pública da Rodovia Isaac Bennesby
Por Assessoria
Publicada em 28/01/2026 às 15h01
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), realizou a manutenção da iluminação pública na Rodovia Isaac Bennesby, trecho que vinha enfrentando constantes problemas devido aos diversos furtos de fios elétricos.

Como solução definitiva, foi realizada a instalação da fiação diretamente nos postes, reduzindo o risco de novos furtos e garantindo maior durabilidade ao serviço. Além disso, a equipe da SEMOSP executou a limpeza do canteiro central ao longo da rodovia, melhorando a visibilidade, a segurança e o aspecto urbano do local.

A Prefeitura segue trabalhando com planejamento e responsabilidade para oferecer mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

