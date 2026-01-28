Prefeitura e Associação Comercial se reúne para tratar sobre obrigatoriedade Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Publicada em 28/01/2026 às 14h37
Diálogo, modernização e desenvolvimento econômico caminham juntos. Hoje, a SEMAF se reuniu com a presidência da Associação Comercial e Industrial de Espigão D’Oeste para tratar de um tema que impacta diretamente o comércio local e o cidadão, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, NFS-e, padrão nacional, que passa a ser obrigatória em todo o Brasil.
O encontro foi marcado por alinhamento técnico, troca de informações e foco em soluções. Foram discutidas melhorias nos sistemas de emissão do município, além de tratativas para capacitações sobre a reforma tributária, garantindo que empresários, profissionais liberais e prestadores de serviço estejam preparados para essa nova realidade.
Essa construção conjunta fortalece a economia local, traz mais segurança, transparência e eficiência, simplifica processos e contribui para um ambiente de negócios mais justo e moderno. Quando o poder público e o setor produtivo caminham lado a lado, quem ganha é o comércio e quem sente o reflexo positivo é o cidadão.
Espigão avança com responsabilidade, diálogo e compromisso com o desenvolvimento.
