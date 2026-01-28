Semma promove ações ambientais no Dia Mundial da educação Ambiental

Publicada em 28/01/2026 às 14h44
A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), no último dia 26 de janeiro realizou ações em alusão ao Dia Mundial da Educação Ambiental, com foco na conscientização da população e na preservação do meio ambiente.
Uma das ações foi um pit stop de conscientização ambiental, realizado no semáforo do centro da cidade, com orientações a motoristas e pedestres sobre a importância da educação ambiental e a importância da coleta seletiva. Ainda no mesmo dia, a SEMMA promoveu o plantio de mudas nativas em APP (Área de Preservação Permanente), no Igarapé do Sete, contribuindo para a recuperação e regeneração da mata ciliar.
Durante a ação de reflorestamento, foram plantadas mudas de: açaí, cerejeira, freijó, copaíba, ipê branco, ipê rosa, ipê roxo e ingá, espécies indicadas para a recuperação de áreas ribeirinhas. A terceira ação consistiu na entrega de sacos de lixo para a coleta seletiva em algumas residências, reforçando o compromisso da Prefeitura de Pimenta Bueno com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
