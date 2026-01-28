Operação

PF deflagra 2ª fase da Operação Máscara de Janos para combater fraudes em licitações e corrupção de agentes públicos em Rondônia

Policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a pessoas físicas e jurídicas investigadas, expedidos pela 2ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia