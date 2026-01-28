Deputado Alan Queiroz promove Audiência Pública para discutir impactos da privatização da BR-364 em Rondônia

Publicada em 28/01/2026 às 14h30
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizará, no dia 2 de março de 2026, às 14h30, uma Audiência Pública para debater os impactos da privatização da BR-364 no estado. A iniciativa é do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) e tem como objetivo ampliar o diálogo sobre os reflexos da concessão da rodovia para a população, o setor produtivo e o desenvolvimento regional.
A audiência ocorrerá de forma presencial, no Plenário da Assembleia Legislativa, e contará também com transmissão por videoconferência, garantindo maior participação da sociedade. O encontro reunirá representantes de órgãos públicos, da concessionária responsável pela BR-364, do setor produtivo, além de entidades da sociedade civil e demais interessados no tema.
A BR-364 é considerada uma das principais rodovias de Rondônia, desempenhando papel estratégico no escoamento da produção, na mobilidade da população e na integração do estado com outras regiões do país. Diante da privatização, surgem debates sobre investimentos, segurança viária, tarifas de pedágio, qualidade dos serviços e os impactos econômicos e sociais para os rondonienses.
Segundo o deputado estadual Alan Queiroz, a Audiência Pública será um espaço fundamental para ouvir todos os setores envolvidos e buscar soluções que atendam ao interesse coletivo. “Estamos tratando de uma rodovia essencial para Rondônia. A privatização da BR-364 precisa ser amplamente debatida, com transparência, para que a população seja ouvida e para que possamos garantir melhorias reais, segurança e preços justos para quem depende diariamente dessa estrada”, destacou.
A iniciativa reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz com o diálogo democrático e a participação popular em temas que impactam diretamente o desenvolvimento do estado. A Audiência Pública se apresenta como uma oportunidade para esclarecer dúvidas, alinhar responsabilidades e contribuir para decisões mais equilibradas sobre o futuro da BR-364 em Rondônia.
