SINJUR assina ordem de serviço para início da construção do Hotel de Trânsito em Vilhena

Publicada em 28/01/2026 às 14h19
Na manhã desta segunda-feira (26), o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) realizou, na sede da entidade em Porto Velho, o ato de assinatura da ordem de serviço que autoriza o início da construção do Hotel de Trânsito no município de Vilhena.
Participaram da solenidade o presidente do SINJUR, André Coelho, e as diretoras Orquídea Monteiro e Jeiele Castro, reafirmando o compromisso da diretoria com investimentos estruturantes voltados ao bem-estar dos servidores do Judiciário.
A obra será executada pela empresa Forte Engenharia, conforme contrato firmado com o sindicato. O investimento total é de R$ 1.271.909,03, com prazo de execução de até 10 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço e da liberação formal para início dos trabalhos.
O projeto prevê a construção completa da estrutura do hotel de trânsito, contemplando fundações, alvenaria, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, além dos acabamentos, garantindo conforto, funcionalidade e segurança aos servidores que utilizarem o espaço em Vilhena.
De acordo com a diretoria, o novo Hotel de Trânsito integra a política da gestão “Sinjur Somos Todos Nós” de fortalecimento da infraestrutura sindical no interior do estado, oferecendo melhores condições de acolhimento aos servidores que se deslocam a trabalho ou em atividades institucionais.
A expectativa é que, ao final da obra, o espaço se torne um importante apoio para os filiados da região sul de Rondônia, reforçando o compromisso do SINJUR com a valorização da categoria.
