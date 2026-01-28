Irã diz que qualquer ação militar dos EUA será considerada início de uma guerra

Publicada em 28/01/2026 às 15h33
O Irã reforçou sua posição de embate com os Estados Unidos e devolveu as ameaças feitas pelo presidente americano, Donald Trump, contra o país nesta quarta-feira (28).
Trump pressiona Irã por acordo com 'enorme armada a caminho': 'Tempo está se esgotando'
Em um post na rede social X, um alto funcionário do governo iraniano, o conselheiro sênior do khamenei Ali Shamkhani, disse que qualquer ataque dos EUA será considerado o início de uma guerra. No momento, uma frota militar americana está a caminho do Oriente Médio.
"Um ataque limitado é uma ilusão. Qualquer ação militar dos EUA , de qualquer origem e em qualquer nível, será considerada o início de uma guerra , e sua resposta será imediata, abrangente e sem precedentes, visando o agressor, o coração de Tel Aviv e todos os apoiadores do agressor", declarou.
Antes dele, outros representantes de Teerã já haviam se pronunciado. O perfil oficial da missão do Irã junto à ONU disse que o país está pronto para o diálogo, mas não deixará de se defender:
"O Irã está pronto para o diálogo baseado no respeito mútuo e nos interesses comuns, mas se pressionado, se defenderá e responderá como nunca antes".
Líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e o presidente dos EUA, Donald Trump — Foto: WANA (West Asia News Agency) via Reuters; Nathan Howard/Reuters
Mais cedo, nesta quarta, Trump afirmou estar disposto a uma operação militar no país caso Teerã não concorde em fechar um acordo nuclear com Washington em um post na rede Truth Social.
Falou sobre a "enorme armada" dos EUA que está a caminho do Irã nesse momento e relembrou a grande operação realizada pelos EUA em parceria com Israel no país em junho do ano passado, quando três instalações nucleares do país foram bombardeadas.
Trump disse que um novo ataque ao país será "muito pior" e que o "tempo está se esgotando":
"Esperamos que o Irã se sente à mesa de negociações o mais breve possível e chegue a um acordo justo e equitativo – sem armas nucleares - um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando, é realmente essencial! Como eu disse ao Irã uma vez, façam um acordo! Eles não fizeram e houve a “Operação Martelo da Meia-Noite”, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior! Não deixem isso acontecer novamente".
